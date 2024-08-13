أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13-8-2024 في محلات الجزارة والمنافذ الحكومية

ثبتت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث شهدت أسعار اللحوم استقرارًا طفيفًا في أسعارها اليوم الثلاثاء.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء



واستقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحم البلدي 450 جنيهًا في الأسواق ومحلات الجزارة.



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق:

سعر اللحم البلدي اليوم الثلاثاء

-تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 430 و450 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 420 جنيهًا بالأسواق.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الثلاثاء

-سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم بحوالي 390 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الثلاثاء

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 400 جنيهًا بالأسواق.

-سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 350 جنيهًا للمستهلك.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 390 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو حوالي 430 جنيهًا بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بحوالي 400 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم السودانية اليوم الخميس في منافذ البيع

سجل أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سجل أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

تقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.



الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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