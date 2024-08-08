بدون تكاليف.. طريقة تحضير فتة شاورما اللحم في البيت

فتة شاورما اللحم هي طبق شهي ومحبوب يجمع بين نكهات الشاورما التقليدية وفوائد فتة الخبز. يتكون من قطع لحم مشوي متبلة، تقدم فوق طبقة من الخبز المحمص الممزوج بالزبادي والصلصات. انتشرت هذه الوصفة في مصر بعد انتشار وجود أصحاب الجنسية السورية بها، حيث وضعوا لمستهم الخاصة على الوصفة، فأصبحت صاحبة مذاق رائع وشكل جذاب.

طريقة تحضير فتة شاورما اللحم في البيت

مكونات فتة شاورما اللحم في البيت

للشاورما:

- 500 غرام لحم بقر مقطع إلى شرائح رقيقة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 3 ملعقة كبيرة لبن زبادي

فتة شاورما اللحم



- 2 ملعقة كبيرة خل

- 2 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

- 1 ملعقة صغيرة كركم

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- 3 فصوص ثوم مفروم

- ملح حسب الذوق

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للتحضير:

- 4 أرغفة خبز عربي، مقطع إلى قطع صغيرة ومحمص

- 1 كوب زبادي

- 2 ملعقة كبيرة طحينة

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- 1 فص ثوم مهروس

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (للرش)

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للتزيين:

- بقدونس مفروم

- شرائح طماطم

- شرائح خيار

طريقة تحضير فتة شاورما اللحم في البيت

1. تحضير الشاورما:

1. تتبيل اللحم: في وعاء كبير، اخلط اللحم مع لبن الزبادي، خل، بهارات الشاورما، كركم، كمون، فلفل أسود، بابريكا، ثوم، والملح. اتركه يتبل في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة (يفضل طوال الليل).

2. طهي اللحم: سخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. أضف اللحم المتبل واتركه يُطهى حتى ينضج ويتحمر (حوالي 10-15 دقيقة). تأكد من تقليب اللحم بانتظام للحصول على نضج متساوي.

3. تحضير الصوص:

1. في وعاء، اخلط الزبادي مع الطحينة، عصير الليمون، الثوم المهروس، الملح، والكمون. اخلط جيدًا حتى تحصل على صوص ناعم ومتجانس.

4. تجميع الطبق:

1. **تحضير الخبز**: قم بوضع قطع الخبز المحمص في قاع طبق تقديم كبير أو صينية.

2. إضافة الصوص: اسكب كمية مناسبة من الصوص فوق قطع الخبز المحمص، ووزعها بشكل متساوي.

3. إضافة اللحم: ضع اللحم المطبوخ فوق طبقة الصوص والخبر.

4. اللمسات الأخيرة: رش زيت الزيتون على الوجه، ثم أضف البقدونس المفروم، شرائح الطماطم، وشرائح الخيار.

5. التقديم:

- قدم فتة شاورما اللحم دافئة مع إضافات أخرى حسب الرغبة، مثل مخلل أو سلطة جانبية.