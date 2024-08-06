خطوة بخطوة.. طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالفراخ

طاجن نجرسكو بالفراخ هو طبق شهير في المطبخ العربي، ويعتبر من الأطباق المحبوبة بسبب طعمه الغني وشكله الجذاب. يُعد طاجن النجرسكو بالفراخ من الأطباق الشهية التي تُحضّر عادةً باستخدام الدجاج (الفراخ) والصلصة البيضاء. إليك طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالفراخ بالتفصيل:



طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالفراخ

مكونات طاجن النجرسكو بالفراخ

- لتحضير الدجاج:

- 500 جرام صدور دجاج مخلية (يمكنك استخدام أفخاذ دجاج حسب الرغبة)

- 1 بصلة مفرومة ناعماً

- 2 فص ثوم مفروم

نجرسكو بالفراخ



- 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة كركم

- 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

- 1/2 كوب مرق دجاج (اختياري)

تحضير الصلصة البيضاء:

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 ملعقة كبيرة دقيق

- 2 كوب حليب

- 1/2 كوب كريمة طهي (اختياري)

- 1/2 كوب جبن مبشور (مثل الموزاريلا أو الشيدر)

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

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- لتحضير الطاجن:

- 1 كوب مكرونة (مثل الفيتوتشيني أو البيني، مسلوقة حسب التعليمات)

- 1/2 كوب جبن مبشور للتزيين

- بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير طاجن نجرسكو بالفراخ

1. تحضير الدجاج:

- في مقلاة كبيرة، سخّن الزيت أو الزبدة على نار متوسطة.

- أضف البصل المفروم وقلّب حتى يذبل ويصبح شفافاً.

- أضف الثوم المفروم واستمر في التقليب لدقيقة إضافية.

- أضف قطع الدجاج إلى المقلاة وقلّب حتى تتحمر من جميع الجهات.

- أضف الملح، الفلفل، الكركم، والبابريكا. استمر في الطهي حتى ينضج الدجاج.

- إذا كان لديك مرق دجاج، يمكنك إضافته الآن وطهي الدجاج حتى يمتصه ويصبح طرياً.

- بعد النضج، اترك الدجاج ليبرد قليلاً ثم قطّعه إلى قطع صغيرة.

2. تحضير الصلصة البيضاء:

- في قدر على نار متوسطة، ذوب الزبدة.

- أضف الدقيق وقلّب باستمرار حتى يتحمص الدقيق ويصبح لونه ذهبياً قليلاً.

- ببطء، أضف الحليب مع التحريك المستمر لتفادي التكتلات.

- استمر في الطهي حتى تتكاثف الصلصة.

- أضف الكريمة إذا كنت تستخدمها، وقلّب حتى تمتزج جيداً.

- أضف الجبن المبشور، الملح، والفلفل الأسود، واستمر في التحريك حتى يذوب الجبن وتصبح الصلصة ناعمة.

3. تجميع الطاجن:

- سخّن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- في طبق طاجن (أو أي طبق فرن مناسب)، ضع المكرونة المسلوقة.

- أضف قطع الدجاج إلى المكرونة، ثم صب الصلصة البيضاء فوقها وامزج قليلاً.

- رش الجبن المبشور فوق الخليط.

4. الخبز:

- ضع الطاجن في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يتحمر الجبن ويصبح ذهبي اللون.

- يمكنك تشغيل الشواية في آخر 5 دقائق للحصول على لون ذهبي أجمل.

5. التقديم:

- اترك الطاجن ليبرد قليلاً قبل تقديمه.

- رش البقدونس المفروم إذا رغبت في التزيين.

يمكنك تقديم طاجن النجرسكو بالفراخ مع السلطة الخضراء أو الخبز الساخن حسب الرغبة.