خطوة بخطوة.. طريقة تحضير البفتيك مع سلطة الرمان

البفتيك هو طبق شهير من المطبخ العربي يتم تحضيره من لحم البقر أو الدجاج ويُقلى أو يُشوى. غالبًا ما يُقدم البفتيك مع أطباق جانبية مثل السلطة أو الأرز. وهو من الأكلات المفضلة ى الكثيرين، حيث سهل التحضير والهضم كذلك، كما أنه يتسم بمذاق رائع وصاحب رائحة جذابة.



طريقة تحضير البفتيك خطوة بخطوة

مكونات البفتيك



- 500 جرام من لحم البقر أو الدجاج (قطع رفيعة)

- 1 كوب دقيق

- 2 بيضة

طريقة تحضير البفتيك



- 1 كوب بقسماط (فتات الخبز)

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة (اختياري)

- زيت للقلي

طريقة تحضير البفتيك

1. تتبيل اللحم:

- تبّل قطع اللحم بالملح والفلفل. يمكنك إضافة البابريكا والثوم البودرة إذا رغبت في ذلك.

2. تجهيز المكونات:

- ضع الدقيق في طبق عميق.

- اكسر البيض في طبق آخر، واضربه جيدًا.

- ضع البقسماط في طبق ثالث.

3. تغليف اللحم:

- غلف قطع اللحم بالدقيق حتى تتغطى تمامًا، ثم اغمسها في البيض، وبعد ذلك غلفها بالبقسماط.

4. القلي:

- سخن كمية مناسبة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- اقلي قطع البفتيك حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، عادةً من 3 إلى 4 دقائق لكل جانب.

5. التقديم:

- قدم البفتيك ساخنًا مع الأطباق الجانبية المفضلة لديك.

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طريقة تحضير سلطة الرمان

مكونات سلطة الرمان



- 1 حبة رمان

- 1 خيار، مقطع مكعبات صغيرة

- 1 طماطم، مقطعة مكعبات صغيرة

- 1 بصلة حمراء، مفرومة ناعماً

- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1 ملعقة صغيرة من النعناع الطازج المفروم (اختياري)

طريقة تحضير سلطة الرمان

1. إعداد الرمان:

- قشر الرمان واستخراج الحبات من الداخل.

2. خلط المكونات:

- في وعاء كبير، امزج مكعبات الخيار والطماطم والبصل والرمان.

3. إضافة التوابل:

- أضف عصير الليمون وزيت الزيتون إلى المكونات.

- تبّل بالملح والفلفل حسب الذوق، ثم قلب المكونات جيداً.

4. التقديم:

- يمكن إضافة النعناع الطازج المفروم فوق السلطة إذا كنت تفضل ذلك.

- قدم السلطة باردة إلى جانب البفتيك.

الآن لديك وصفة لذيذة وشهية تتكون من البفتيك المقلي وسلطة الرمان المنعشة!