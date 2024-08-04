بدون غلطة.. طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل



الكوسة بالبشاميل هي طبق لذيذ وسهل التحضير. كما يتسم بمذاق رائع ويفضله الجميع، كما يقدم عليه البعض في تقديمه ضمن أصناف العزومات والمناسبات السعيدة، خاصة وأنه طبق سريع التحضير.

إليك طريقة تحضير صينية الكوسة بالبشاميل بالتفصيل وفق الشيف نونا خلال برنامجها "البلدي يوكل":

مكونات الكوسة بالبشاميل

الكوسة بالبشاميل

- الكوسة:

- 4-5 حبات كوسة متوسطة الحجم

- ملح وفلفل حسب الذوق

- زيت زيتون أو زبدة لقلي الكوسة

- لتحضير البشاميل:

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 ملعقة كبيرة دقيق

- 2 كوب حليب

- رشة جوزة الطيب (اختياري)

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1/2 كوب جبن مبشور (اختياري)

- التحضير الإضافي:

- 1 كوب لحم مفروم (اختياري، يمكن استخدام لحم دجاج أو لحم بقري)

- 1 بصلة صغيرة مفرومة

- 1 فص ثوم مفروم

- 1 كوب صلصة طماطم

- 1 ملعقة صغيرة من التوابل (مثل الكمون، البابريكا، أو الكزبرة)

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طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل

1. تحضير الكوسة:

- اغسلي الكوسة جيدًا وقومي بتقطيعها إلى شرائح رقيقة أو مكعبات.

- سخني قليل من الزيت أو الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

- قليه الكوسة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة قليلاً، ثم صفيها من الزيت وامسحيها بورق المطبخ.

2. تحضير اللحم (اختياري):

- سخني قليل من الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- أضيفي البصل المفروم وقليه حتى يصبح شفافاً.

- أضيفي الثوم ثم اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتغير لونه.

- أضيفي صلصة الطماطم والتوابل واطبخي الخليط حتى يتبخر السائل ويصبح سميكاً.

3. تحضير صلصة البشاميل:

- في قدر متوسط الحجم، ذوبي الزبدة على نار متوسطة.

- أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة حتى يتجانس الخليط.

- تدريجياً، أضيفي الحليب مع التحريك المستمر لتفادي تكون الكتل.

- استمري في التحريك حتى تتكاثف الصلصة.

- أضيفي الملح، الفلفل، وجوزة الطيب (إذا استخدمتيها)، ثم ارفعي القدر عن النار.

4. تجميع الصينية:

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

- في صينية فرن، ضعي طبقة من الكوسة المقليّة.

- إذا كنتِ تستخدمين اللحم، أضيفيه فوق الكوسة.

- صبي صلصة البشاميل فوق الكوسة واللحم.

- إذا رغبتِ، يمكنك رش الجبن المبشور على الوجه.

5. الخبز:

- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح السطح ذهبياً ومتماسكاً.

6. التقديم:

- اتركي الصينية لتبرد قليلاً قبل تقطيعها وتقديمها.