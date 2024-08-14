موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم مواجهة مثيرة فنهائي السوبر الأوروبي 2024، حيث يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة نظرًا لقوة الفريقين ومكانتهما في البطولات الأوروبية، مما يجعلها محط اهتمام خاص لعشاق "اللوس بلانكوس" وأيضًا أنصار أتالانتا.

يقدم موقع “الموجز” تفاصيل مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي غدًا الأربعاء، الموافق 14 أغسطس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستستضيف المباراة ملعب "الوطني" في مدينة وارسو البولندية.

يدخل ريال مدريد هذه المواجهة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/24، حيث حقق الفوز في المباراة النهائية على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0، يقود الفريق المدريدي مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في العالم حاليًا.

أما أتالانتا الإيطالي، فقد تأهل لنهائي السوبر الأوروبي بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) على حساب باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون رد، ما منحه فرصة مواجهة بطل دوري الأبطال في هذه المباراة الكبيرة.

القنوات الناقلة وكيفية المشاهدة:

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD 1. كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة مجانًا عبر تطبيق "تود" (TOD)، وذلك من خلال تحميل التطبيق على الهاتف المحمول وتوصيله بشاشة العرض الكبرى.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تشكيل قوي يقوده النجم الفرنسي كيليان مبابي في خط الهجوم. وفيما يلي التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

قائمة ريال مدريد:

يضم فريق ريال مدريد مجموعة من اللاعبين المميزين الذين سيكونون ضمن خيارات المدرب أنشيلوتي، وتشمل القائمة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، داني فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو دي جوس، إندريك فيليبي، إبراهيم دياز

هذه المباراة تعد بالكثير من الإثارة، حيث يسعى كلا الفريقين لإضافة لقب جديد إلى خزائنهما، ستكون الأنظار موجهة نحو كيليان مبابي وزملائه في ريال مدريد، وكذلك نحو أتالانتا الطامح لتحقيق مفاجأة كبرى بالفوز على بطل دوري الأبطال.

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