جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

انطلقت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

ويقدم الموجز في السطور التالية، جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة، في الدوري الإسباني للموسم الجديد..

مواعيد مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

1- ريال مايوركا - 18-08-2024

2- ريال بلد الوليد - 25-08-2024

3- لاس بالماس – 28-08-2024

4- ريال بيتيس - 01-09-2024

5- ريال سوسيداد - 15-09-2024

6- إسبانيول - 22-09-2024

7- ألافيس - 25-09-2024

8- أتلتيكو مدريد – 29-09-2024

9- فياريال - 06-10-2024

10- سيلتا فيغو - 20-10-2024

11- برشلونة - 27-10-2024

12- فالنسيا – 03-11-2024

13- أوساسونا - 10-11-2024

14- ليغانيس – 24-11-2024

15- خيتافي - 01-12-2024

16- جيرونا – 08-12-2024

17- رايو فاليكانو – 15-12-2024

18- إشبيلية - 22-12-2024

19- أتلتيك بلباو – 11-01-2025

20- لاس بالماس - 19-01-2025

21- بلد الوليد – 26-01-2025

22- إسبانيول – 02-02-2025

23- أتلتيكو مدريد - 09-02-2025

24- أوساسونا – 16-02-2025

25- جيرونا - 23-02-2025

26- بيتيس – 02-03-2025

27- رايو فاليكانو - 09-03-2025

28- فياريال – 16-03-2025

29- ليغانيس - 30-03-2025

30- فالنسيا - 06-03-2025

31- ألافيس – 13-04-2025

32- أتلتيك بلباو - 20-04-2025

33- خيتافي – 23-04-2025

34- برشلونة – 11-05-2025

35- مايوركا - 14-05-2025

36- إشبيلية – 18-05-2025

37- ريال سوسيداد - 25-05-2025

ريال مدريد

مواعيد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

1- فالنسيا - الأحد 18 أغسطس 2024

2- أتلتيك بيلباو - الأحد 25 أغسطس 2024

3- رايو فاييكانو - الأربعاء 28 أغسطس 2024

4- ريال بلد الوليد - الأحد 1 سبتمبر 2024

5- جيرونا - الأحد 15 سبتمبر 2024

6- فياريال - الأحد 22 سبتمبر 2024

7- خيتافي - الأربعاء 25 سبتمبر 2024

8- أوساسونا - الأحد 29 سبتمبر 2024

9- ديبورتيفو ألافيس - الأحد 6 أكتوبر 2024

10- إشبيلية - الأحد 20 أكتوبر 2024

11- ريال مدريد - الأحد 27 أكتوبر 2024

12- إسبانيول - الأحد 3 نوفمبر 2024

13- ريال سوسييداد - الأحد 10 نوفمبر 2024

14- سيلتا فيغو - الأحد 24 نوفمبر 2024

15- لاس بالماس - الأحد 1 ديسمبر 2024

16- ريال بيتيس - الأحد 8 ديسمبر 2024

17- ليغانيس - الأحد 15 ديسمبر 2024

18- أتلتيكو مدريد - الأحد 22 ديسمبر 2024

19- ريال مايوركا - الأحد 12 يناير 2025

20- خيتافي - الأحد 19 يناير 2025

21- فالنسيا - الأحد 26 يناير 2025

22- ديبورتيفو ألافيس - الأحد 2 فبراير 2025

23- إشبيلية - الأحد 9 فبراير 2025

24- رايو فاييكانو - الأحد 16 فبراير 2025

25- لاس بالماس - الأحد 23 فبراير 2025

26- ريال سوسييداد - الأحد 2 مارس 2025

27- أوساسونا - الأحد 9 مارس 2025

28- أتلتيكو مدريد - الأحد 16 مارس 2025

29- جيرونا - الأحد 30 مارس 2025

30- ريال بيتيس - الأحد 6 إبريل 2025

31- ليغانيس - الأحد 13 إبريل 2025

32- سيلتا فيغو - الأحد 20 إبريل 2025

33- ريال مايوركا - الأربعاء 23 إبريل 2025

34- بلد الوليد - الأحد 4 مايو 2025

35- ريال مدريد - الأحد 11 مايو 2025

36- إسبانيول - الأربعاء 14 مايو 2025

37- فياريال - الأحد 18 مايو 2025

38- أتلتيك بيلباو - الأحد 25 مايو 2025

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