siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

ريال مدريد
ريال مدريد

انطلقت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

ويقدم الموجز في السطور التالية، جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة، في الدوري الإسباني للموسم الجديد.. 

مواعيد مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

1- ريال مايوركا - 18-08-2024

2- ريال بلد الوليد - 25-08-2024

3- لاس بالماس – 28-08-2024

4- ريال بيتيس - 01-09-2024

5- ريال سوسيداد - 15-09-2024

لا يفوتك

من الصعيد وجدارية محمد صلاح.. الدوري الإنجليزي يروج للموسم الجديد

مصطفى محمد يفاجئ نانت بقرار عاجل.. والنادي الفرنسي يحسم موقفه

6- إسبانيول - 22-09-2024

7- ألافيس - 25-09-2024

8- أتلتيكو مدريد – 29-09-2024

9- فياريال - 06-10-2024

10- سيلتا فيغو - 20-10-2024

11- برشلونة - 27-10-2024

12- فالنسيا – 03-11-2024

13- أوساسونا - 10-11-2024

14- ليغانيس – 24-11-2024

15- خيتافي - 01-12-2024

16- جيرونا – 08-12-2024

17- رايو فاليكانو – 15-12-2024

18- إشبيلية - 22-12-2024

19- أتلتيك بلباو – 11-01-2025

20- لاس بالماس - 19-01-2025

 21- بلد الوليد – 26-01-2025

22- إسبانيول  – 02-02-2025

23-  أتلتيكو مدريد - 09-02-2025

24- أوساسونا – 16-02-2025

25- جيرونا - 23-02-2025

26- بيتيس – 02-03-2025

27- رايو فاليكانو - 09-03-2025

28- فياريال – 16-03-2025

29- ليغانيس - 30-03-2025

30- فالنسيا - 06-03-2025

31- ألافيس – 13-04-2025

32- أتلتيك بلباو - 20-04-2025

33- خيتافي – 23-04-2025

34- برشلونة – 11-05-2025

35- مايوركا - 14-05-2025

36- إشبيلية – 18-05-2025

37- ريال سوسيداد - 25-05-2025

ريال مدريد

مواعيد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني

1- فالنسيا - الأحد 18 أغسطس 2024

2- أتلتيك بيلباو - الأحد 25 أغسطس 2024

3- رايو فاييكانو - الأربعاء 28 أغسطس 2024

4- ريال بلد الوليد - الأحد 1 سبتمبر 2024

5- جيرونا - الأحد 15 سبتمبر 2024 

6- فياريال - الأحد 22 سبتمبر 2024 

7- خيتافي - الأربعاء 25 سبتمبر 2024

8- أوساسونا - الأحد 29 سبتمبر 2024

9- ديبورتيفو ألافيس - الأحد 6 أكتوبر 2024 

10- إشبيلية - الأحد 20 أكتوبر 2024

11- ريال مدريد - الأحد 27 أكتوبر 2024

12- إسبانيول - الأحد 3 نوفمبر 2024

13- ريال سوسييداد - الأحد 10 نوفمبر 2024 

14- سيلتا فيغو - الأحد 24 نوفمبر 2024 

15- لاس بالماس - الأحد 1 ديسمبر 2024

16- ريال بيتيس - الأحد 8 ديسمبر 2024 

17- ليغانيس - الأحد 15 ديسمبر 2024 

18- أتلتيكو مدريد - الأحد 22 ديسمبر 2024 

19- ريال مايوركا - الأحد 12 يناير 2025 

20- خيتافي - الأحد 19 يناير 2025

21- فالنسيا - الأحد 26 يناير 2025 

22- ديبورتيفو ألافيس - الأحد 2 فبراير 2025 

23- إشبيلية - الأحد 9 فبراير 2025 

24- رايو فاييكانو - الأحد 16 فبراير 2025 

25- لاس بالماس - الأحد 23 فبراير 2025

26- ريال سوسييداد - الأحد 2 مارس 2025 

27- أوساسونا - الأحد 9 مارس 2025 

28- أتلتيكو مدريد - الأحد 16 مارس 2025 

29- جيرونا - الأحد 30 مارس 2025

30- ريال بيتيس - الأحد 6 إبريل 2025 

31- ليغانيس - الأحد 13 إبريل 2025

32- سيلتا فيغو - الأحد 20 إبريل 2025 

33- ريال مايوركا - الأربعاء 23 إبريل 2025 

34- بلد الوليد - الأحد 4 مايو 2025

35- ريال مدريد - الأحد 11 مايو 2025 

36- إسبانيول - الأربعاء 14 مايو 2025

37- فياريال - الأحد 18 مايو 2025 

38- أتلتيك بيلباو - الأحد 25 مايو 2025

اقرأ أيضًا.. 

تشكيل ليفربول لمواجهة لاس بالماس الودية استعدادا للدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد اشبيلية اليوم الأحد 11 اغسطس 2024

لا يفوتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-8-2024 والقنوات الناقلة

قائمة نادي برشلونة أمام موناكو في كأس جوان جامبر 2024

بعد خطف هدف ريال مدريد.. مانشستر يونايتد يضيق الخناق على برشلونة
تم نسخ الرابط