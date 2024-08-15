جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025
انطلقت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.
ويقدم الموجز في السطور التالية، جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة، في الدوري الإسباني للموسم الجديد..
مواعيد مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025
1- ريال مايوركا - 18-08-2024
2- ريال بلد الوليد - 25-08-2024
3- لاس بالماس – 28-08-2024
4- ريال بيتيس - 01-09-2024
5- ريال سوسيداد - 15-09-2024
6- إسبانيول - 22-09-2024
7- ألافيس - 25-09-2024
8- أتلتيكو مدريد – 29-09-2024
9- فياريال - 06-10-2024
10- سيلتا فيغو - 20-10-2024
11- برشلونة - 27-10-2024
12- فالنسيا – 03-11-2024
13- أوساسونا - 10-11-2024
14- ليغانيس – 24-11-2024
15- خيتافي - 01-12-2024
16- جيرونا – 08-12-2024
17- رايو فاليكانو – 15-12-2024
18- إشبيلية - 22-12-2024
19- أتلتيك بلباو – 11-01-2025
20- لاس بالماس - 19-01-2025
21- بلد الوليد – 26-01-2025
22- إسبانيول – 02-02-2025
23- أتلتيكو مدريد - 09-02-2025
24- أوساسونا – 16-02-2025
25- جيرونا - 23-02-2025
26- بيتيس – 02-03-2025
27- رايو فاليكانو - 09-03-2025
28- فياريال – 16-03-2025
29- ليغانيس - 30-03-2025
30- فالنسيا - 06-03-2025
31- ألافيس – 13-04-2025
32- أتلتيك بلباو - 20-04-2025
33- خيتافي – 23-04-2025
34- برشلونة – 11-05-2025
35- مايوركا - 14-05-2025
36- إشبيلية – 18-05-2025
37- ريال سوسيداد - 25-05-2025
مواعيد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني
1- فالنسيا - الأحد 18 أغسطس 2024
2- أتلتيك بيلباو - الأحد 25 أغسطس 2024
3- رايو فاييكانو - الأربعاء 28 أغسطس 2024
4- ريال بلد الوليد - الأحد 1 سبتمبر 2024
5- جيرونا - الأحد 15 سبتمبر 2024
6- فياريال - الأحد 22 سبتمبر 2024
7- خيتافي - الأربعاء 25 سبتمبر 2024
8- أوساسونا - الأحد 29 سبتمبر 2024
9- ديبورتيفو ألافيس - الأحد 6 أكتوبر 2024
10- إشبيلية - الأحد 20 أكتوبر 2024
11- ريال مدريد - الأحد 27 أكتوبر 2024
12- إسبانيول - الأحد 3 نوفمبر 2024
13- ريال سوسييداد - الأحد 10 نوفمبر 2024
14- سيلتا فيغو - الأحد 24 نوفمبر 2024
15- لاس بالماس - الأحد 1 ديسمبر 2024
16- ريال بيتيس - الأحد 8 ديسمبر 2024
17- ليغانيس - الأحد 15 ديسمبر 2024
18- أتلتيكو مدريد - الأحد 22 ديسمبر 2024
19- ريال مايوركا - الأحد 12 يناير 2025
20- خيتافي - الأحد 19 يناير 2025
21- فالنسيا - الأحد 26 يناير 2025
22- ديبورتيفو ألافيس - الأحد 2 فبراير 2025
23- إشبيلية - الأحد 9 فبراير 2025
24- رايو فاييكانو - الأحد 16 فبراير 2025
25- لاس بالماس - الأحد 23 فبراير 2025
26- ريال سوسييداد - الأحد 2 مارس 2025
27- أوساسونا - الأحد 9 مارس 2025
28- أتلتيكو مدريد - الأحد 16 مارس 2025
29- جيرونا - الأحد 30 مارس 2025
30- ريال بيتيس - الأحد 6 إبريل 2025
31- ليغانيس - الأحد 13 إبريل 2025
32- سيلتا فيغو - الأحد 20 إبريل 2025
33- ريال مايوركا - الأربعاء 23 إبريل 2025
34- بلد الوليد - الأحد 4 مايو 2025
35- ريال مدريد - الأحد 11 مايو 2025
36- إسبانيول - الأربعاء 14 مايو 2025
37- فياريال - الأحد 18 مايو 2025
38- أتلتيك بيلباو - الأحد 25 مايو 2025
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