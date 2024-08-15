موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق مباريات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025 اليوم الخميس 15-8-2024 بمواجهتين وهما لقاء أتلتيك بلباو ضد خيتافي ولقاء ريال بيتيس ضد جيرونا.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي

تنطلق مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب "سان ماميس" في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لـ الدوري الإسباني 2024-2025.

وحقق أتلتيك بلباو المركز الخامس في الالموسم السابق للدوري الإسباني برصيد 68 نقطة فيما احتل خيتافي المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة بينما توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو وخيتافي

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي

يعلق على المباراة، محمد بركات.

ريال بيتيس ضد جيرونا

تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد نظيره جيرونا في العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى فريق ريال بيتيس نظيره فريق جيرونا 14 مرة في تاريخهما حيث فاز فريق بيتيس في 10 مباريات، بينما حقق نظيره جيرونا الفوز في مباراتين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد جيرونا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

ويستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات الجولة الأولي بالدوري الإسباني والتي يترقبها عشاق الكرة الإسبانية حول العالم وفي مقدمتها مبارتي ريال مايوركا ضد ريال مدريد و لاس بالماس ضد إشبيلية..

ريال مايوركا ضد ريال مدريد - 18-8-2024 - 10.30 مساء

فياريال ضد أتلتيك مدريد - 19-8-2024 - 10.30 مساء

لاس بالماس ضد إشبيلية - 16-8-2024 -10.30 مساء

فالنسيا ضد برشلونة - 17-8-2024 - 10.30 مساء

سيلتا فيجو ضد ألافيس - 16-8-2024 - 8 مساء

بلد الوليد ضد إسبانيول - 19-8-2024 -8 مساء

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