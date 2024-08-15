مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-8-2024 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 أغسطس حيث ستقام مجموعة من المباريات في مختلف البطولات الرياضية، وتعتبر أبرزها مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي في الأسبوع الأول بالدوري الإسباني ومباراة ريال بيتيس ضد جيرونا بالدوري الإسباني و فيما يلي تفاصيل مواعيد المباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

‏‎مواعيد مباريات الدوري الإسباني



موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي

تنطلق مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب "سان ماميس" في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

وحقق أتلتيك بلباو المركز الخامس في الالموسم السابق للدوري الإسباني برصيد 68 نقطة فيما احتل خيتافي المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة بينما توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو وخيتافي

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي

يعلق على المباراة، محمد بركات.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد جيرونا

تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد جيرونا في العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى فريق ريال بيتيس نظيره جيرونا 14 مرة في تاريخهما حيث فاز بيتيس في 10 مباريات، بينما حقق جيرونا الفوز في مباراتين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد جيرونا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مواعيد مباريات الجولة الأولي بالدوري الإسباني..

ريال مايوركا ضد ريال مدريد - 18-8-2024 - 10.30 مساء

فياريال ضد أتلتيك مدريد - 19-8-2024 - 10.30 مساء

لاس بالماس ضد إشبيلية - 16-8-2024 -10.30 مساء

فالنسيا ضد برشلونة - 17-8-2024 - 10.30 مساء

سيلتا فيجو ضد ألافيس - 16-8-2024 - 8 مساء

بلد الوليد ضد إسبانيول - 19-8-2024 -8 مساء

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