جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل مباريات اليوم

تستكمل على مدار اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، والتي ستشهد مباريات مثيرة وقوية.

تنطلق اليوم ثلاث مباريات في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي البنك الأهلي مع فاركو في مباراة تقام الساعة 5:30 مساءً، هذه المباراة تعتبر مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق نتائج إيجابية تساعده في تحقيق أهدافه في الموسم الجاري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض الموجز في السطور التالية، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ 33 من البطولة..

1- الأهلي - 84 نقطة - 32 مباراة - البطل

2- بيراميدز - 76 نقطة - 33 مباراة

3- الزمالك - 55 نقطة - 32 مباراة

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 32 مباراة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة - 32 مباراة

6- سموحة - 51 نقطة - 31 مباراة

7- زد أف سي - 47 نقطة - 32 مباراة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة

9- إنبي - 43 نقطة - 31 مباراة

10- الاتحاد السكندري - 41 نقطة - 32 مباراة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 33 مباراة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

الجونة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1= وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا

2= فيستون ماييلي - بيراميدز - 17 هدفا

3= حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا

4= صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا

4= ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا

4= حسام حسن - سموحة - 11 أهداف

4= مصطفى عبد الرؤوف زيكو - زد أف سي - 11 أهداف

9= محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

اقرأ أيضا..

مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري وحتى نهاية الموسم

أول رد من الأهلي بعد أزمة ديانج مع الخلود السعودي