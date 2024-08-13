بالساعة.. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 2024

تقام على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 13-8-2024، مواعيد اهم مباريات اليوم، عددًا من المباريات النارية في الدوري المصري الممتاز، والمثيرة في مختلف البطولات والملاعب العالمية.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في السطور التالية والقنوات التي تقوم بنقلها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تنطلق اليوم ثلاث مباريات في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي البنك الأهلي مع فاركو في مباراة تقام الساعة 5:30 مساءً، هذه المباراة تعتبر مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق نتائج إيجابية تساعده في تحقيق أهدافه في الموسم الجاري.

الجونة ضد بلدية المحلة – الساعة 9 مساء- على قناة on time sport

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب – الساعة 9 مساء - على قناة on time sport

البنك الأهلي ضد فاركو – الساعة 9 مساء - على قناة on time sport

الدوري المصري

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

الحدث الأبرز اليوم هو نهائي كأس السوبر السعودي الذي يجمع بين الهلال وأهلي جدة في مباراة تقام الساعة 7:15 مساءً. المباراة تُعد واحدة من أقوى المواجهات في الكرة السعودية، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق لقب مهم يضيف إلى خزائنهم بطولات جديدة.

الهلال يدخل المباراة بطموح كبير للفوز باللقب تحت قيادة مدربه الذي يسعى لتحقيق إنجازات جديدة مع الفريق، خاصة بعد التعاقدات القوية التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أما أهلي جدة، الذي يطمح لاستعادة أمجاده والعودة بقوة إلى منصات التتويج، فيدخل المباراة بأمل تحقيق الفوز وانتزاع اللقب من غريمه التقليدي.

الهلال ضد الأهلي – الساعة 7:15 مساء - على قناة SSC Sport 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا "تصفيات التأهل"

فناربخشة التركي ضد ليل الفرنسي – الساعة 8 مساء

باوك سالونيكا اليوناني ضد مالمو السويدي – الساعة 8:30 مساء

فرينكفاروزي المجري ضد ميتييلاند الدنماركي – الساعة 9 مساء

جلاسكو رينجرز الأسكتلندي ضد دينامو كييف الأوكراني – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات ودية للأندية

بايرن ميونخ الألماني ضد تيرول النمساوي – الساعة 7 مساء

ميلان الإيطالي ضد مونزا الإيطالي – الساعة 10 مساء

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