موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.. في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024، ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم هذه المباراة المهمة والقوية، وخاصة مشجعو الفريق الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

تقدم لكم «الموجز» في السطور التالية موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة لهذا الحدث المرتقب.

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، لمواجهة أتالانتا الإيطالي في إطار منافسات السوبر الأوروبي 2024.

يدخل ريال مدريد هذه المباراة كبطل لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023/24، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

أما أتالانتا، فيشارك في نهائي السوبر الأوروبي بصفته بطل الدوري الأوروبي، بعد انتصاره على باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف نظيفة.

من المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024 يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ستُقام المباراة على ملعب «الوطني» في مدينة وارسو، بولندا.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا

يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة.

كما يمكنكم مشاهدة المباراة مجانًا من خلال تطبيق تود «TOD»، عبر تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة وتوصيله بشاشة العرض الكبيرة.

تشكيلة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – فران لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – لوكاس فاسكيز – داني فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي – جاكوبو

وسط الميدان: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو دي جوس – إندريك فيليبي – إبراهيم دياز

تشكيل الريال ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي 2024

حراسة المرمى تيبو كورتوا

خط الدفاع داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي

خط الوسط فيديريكو فالفيردي- أوريلين تشواميني- جود بيلينجهام

خط الهجوم رودريجو جوس- كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور

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