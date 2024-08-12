موعد مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية بفارغ الصبر مواجهة مثيرة بين الهلال والأهلي، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي لعام 2024.

يشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حاملًا للقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الأهلي كونه يحتل المركز الثالث في الدوري، مستفيدًا من تأهل النصر كوصيف في البطولتين.

الهلال والأهلي في قمة السوبر السعودي

الفائز من هذه المواجهة المثيرة سيواجه بطل مباراة النصر والتعاون، المقرر إقامتها مساء الأربعاء، في النهائي المزمع إقامته يوم السبت الموافق 17 أغسطس/آب الجاري.

تُعد بطولة السوبر بمثابة انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2024-2025، الذي من المتوقع أن يشهد منافسة شديدة في دوري روشن السعودي للمحترفين، المقرر انطلاقه في 22 أغسطس الحالي.

الهلال والأهلي

يعد الهلال الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي بـ 4 مرات في عام 2015، 2018، 2021، و2023، بينما حصل الأهلي على اللقب مرة واحدة في عام 2016 على حساب الهلال بركلات الترجيح.

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي

ويستعرض لكم “الموجز” موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي 2024 هو يوم الثلاثاء 13 أغسطس الحالي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الهلال والأهلي

ستبث مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والأهلي عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC SPORTS.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي ؟

لمحبي متابعة البث المباشر عبر الإنترنت، يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

إذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، يمكنك متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

شبكة SSC SPORTS أسندت مهمة التعليق على مباراة الهلال والأهلي إلى ثلاثة معلقين وهم "مشاري القرني وفهد عريشي وحاتم بطيشة".

التقى الهلال والأهلي في كأس السوبر السعودي مرة واحدة فقط في عام ٢٠١٦، وتمكن الهلال من الفوز باللقب بعد فوزه بركلات الترجيح.

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