تفاصيل وفاة لاعبة إنبي شهد مصطفى في حادث سير.. تطورات مثيرة

تلقت جماهير كرة القدم المصرية خبرًا محزنًا فجر اليوم الثلاثاء، بعد وفاة لاعبة نادي إنبي شهد مصطفى إثر تعرضها لحادث سير مروع.

منتخب السويس ينعي وفاة شهد مصطفى لاعبة إنبي

وأعلن نادي منتخب السويس وفاة شهد مصطفى المنتقلة حديثًا إلى إنبي المنافس في الدوري المصري الممتاز، وقال في بيان رسمي:" منتخب السويس ينعي اللاعبة شهد مصطفى حزين، لاعبة الفريق الاول للكرة النسائية السابقة بالنادي".

وأضاف نادي شهد مصطفى السابق:" المحاسب أسامة الموشي رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعبه/ شهد مصطفي حزين، لاعبة الفريق الاول للكرة النسائية السابقة بالنادي، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

شهد مصطفى

تفاصيل وفاة شهد مصطفى لاعبة إنبي

ويكشف الموجز تفاصيل الوفاة، تعرضت شهد مصطفى لحادث سير مروع، عند عبورها للدخول إلى مقر نادي إنبي لتوقيع عقد انتقالها إلى الفريق البترولي وخوض المران الأول معهم.

وصدمت سيارة شهد مصطفى في طريق القاهرة - السويس، وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفية بطريق مصر السويس الصحراوي مع إصابة لاعبة أخرى تدعى بسملة عمرو والتي تم احتجازها في العناية المشددة.

القبض على مرتكب حادث شهد مصطفى

وألقت قوات الأمن القبض على قائد السيارة التي ارتكبت الحادث وأدت لوفاة شهد مصطفى لاعبة نادي إنبي وإصابة زميلتها بسملة عمرو

وتبين أن القائد سيدة وتم احتجازها وعرضها لإجراء تحاليل فحص المخدرات وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات

عقوبة القتل الخطأ

وينص قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع نص المادة 238: «وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

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