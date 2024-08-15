مصطفى محمد يفاجئ نانت بقرار عاجل.. والنادي الفرنسي يحسم موقفه
وجه مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي، ضربة قوية لفريقه، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2024-2025.
مصطفى محمد يطلب الرحيل عن نانت
ووفقًا لما نشرته صحيفة " tribunenantaise" الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أن الفرعون المصري مصطفى محمد نجم الفراعنة، أخطر مدربه أنطوان كومبواري المدير الفني لنادي نانت، برغبته في الرحيل عن صفوف الكناري قبل إنطلاق موسم 2024-2025.
ويأتي ذلك على الرغم من إمتداد عقد مصطفى محمد مع الفريق الفرنسي نانت حتي يونيو 2027، منذ تفعيل بند الشراء من ناديه السابق جالاتا سراي.
موقف نانت من رحيل مصطفى محمد
وأكدت الصحفية الفرنسية المذكورة أن الفرعون المصري مصطفى محمد، رفض خوض فترة الإعداد مع فريقه نانت في الفترة الماضية.
وهو ما أدى لبدء مسؤولي نادي نانت الفرنسي لعروض لرحيل اللاعب في الفترة المقبلة، رغم تحفظ الجهاز الفني للفريق، والذي يخشى رحيل اللاعب في الفترة الحالية وعدم القدرة على إيجاد بديله قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.
مواعيد مباريات نانت في الدوري الفرنسي 2024-2025
ويرصد الموجز مواعيد مباريات نانت في الموسم الجديد
1: تولوز - 18 أغسطس 2024
2: إيه جي أوكسير - 25 أغسطس 2024
3: مونبلييه إتش إس سي - 1 سبتمبر 2024
4: ستاد ريمس - 15 سبتمبر 2024
5: نادي أنجيه - 22 سبتمبر 2024
6: سانت إيتيان - 29 سبتمبر 2024
7: أولمبيك ليون - 6 أكتوبر 2024
8: نيس - 20 أكتوبر 2024
9: ستراسبورغ - 27 أكتوبر 2024
10: أولمبيك مارسيليا - 3 نوفمبر 2024
11- لنس - 10 نوفمبر 2024
12: لوهافر - 24 نوفمبر 2024
13: باريس سان جيرمان - 1 ديسمبر 2024
14: ستاد رين - 8 ديسمبر 2024
15: ستاد بريستويس - 15 ديسمبر 2024
16: LOSC - 5 يناير 2025
17: موناكو - 12 يناير 2025
18: سانت إيتيان - 19 يناير 2025
19: أولمبيك ليون - 26 يناير 2025
20: ستاد ريمس - 2 فبراير 2025
21: ملعب بريستويس - 9 فبراير 2025
22: موناكو - 16 فبراير 2025
23: آر سي لينس - 23 فبراير 2025
24: أولمبيك مارسيليا - 2 مارس 2025
25: ستراسبورج - 9 مارس 2025
26: لوس سي - 16 مارس 2025
27: لو هافر - 30 مارس 2025
28: OGC Nice - إف سي نانت، 6 أبريل 2025
29: نادي نانت - باريس سان جيرمان، 13 أبريل 2025
30: ستاد رين - إف سي نانت، 20 أبريل 2025
31: إف سي نانت - تولوز، 27 أبريل 2025
32: نادي نانت - نادي أنجيه، 4 مايو 2025
33: AJ Auxerre - إف سي نانت، 11 مايو 2025
34: إف سي نانت - مونبلييه، 18 مايو 2025
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