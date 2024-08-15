مصطفى محمد يفاجئ نانت بقرار عاجل.. والنادي الفرنسي يحسم موقفه

وجه مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي، ضربة قوية لفريقه، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2024-2025.

مصطفى محمد يطلب الرحيل عن نانت

ووفقًا لما نشرته صحيفة " tribunenantaise" الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أن الفرعون المصري مصطفى محمد نجم الفراعنة، أخطر مدربه أنطوان كومبواري المدير الفني لنادي نانت، برغبته في الرحيل عن صفوف الكناري قبل إنطلاق موسم 2024-2025.

ويأتي ذلك على الرغم من إمتداد عقد مصطفى محمد مع الفريق الفرنسي نانت حتي يونيو 2027، منذ تفعيل بند الشراء من ناديه السابق جالاتا سراي.

موقف نانت من رحيل مصطفى محمد

وأكدت الصحفية الفرنسية المذكورة أن الفرعون المصري مصطفى محمد، رفض خوض فترة الإعداد مع فريقه نانت في الفترة الماضية.

وهو ما أدى لبدء مسؤولي نادي نانت الفرنسي لعروض لرحيل اللاعب في الفترة المقبلة، رغم تحفظ الجهاز الفني للفريق، والذي يخشى رحيل اللاعب في الفترة الحالية وعدم القدرة على إيجاد بديله قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

مصطفى محمد

مواعيد مباريات نانت في الدوري الفرنسي 2024-2025

ويرصد الموجز مواعيد مباريات نانت في الموسم الجديد

1: تولوز - 18 أغسطس 2024

2: إيه جي أوكسير - 25 أغسطس 2024

3: مونبلييه إتش إس سي - 1 سبتمبر 2024

4: ستاد ريمس - 15 سبتمبر 2024

5: نادي أنجيه - 22 سبتمبر 2024

6: سانت إيتيان - 29 سبتمبر 2024

7: أولمبيك ليون - 6 أكتوبر 2024

8: نيس - 20 أكتوبر 2024

9: ستراسبورغ - 27 أكتوبر 2024

10: أولمبيك مارسيليا - 3 نوفمبر 2024

11- لنس - 10 نوفمبر 2024

12: لوهافر - 24 نوفمبر 2024

13: باريس سان جيرمان - 1 ديسمبر 2024

14: ستاد رين - 8 ديسمبر 2024

15: ستاد بريستويس - 15 ديسمبر 2024

16: LOSC - 5 يناير 2025

17: موناكو - 12 يناير 2025

18: سانت إيتيان - 19 يناير 2025

19: أولمبيك ليون - 26 يناير 2025

20: ستاد ريمس - 2 فبراير 2025

21: ملعب بريستويس - 9 فبراير 2025

22: موناكو - 16 فبراير 2025

23: آر سي لينس - 23 فبراير 2025

24: أولمبيك مارسيليا - 2 مارس 2025

25: ستراسبورج - 9 مارس 2025

26: لوس سي - 16 مارس 2025

27: لو هافر - 30 مارس 2025

28: OGC Nice - إف سي نانت، 6 أبريل 2025

29: نادي نانت - باريس سان جيرمان، 13 أبريل 2025

30: ستاد رين - إف سي نانت، 20 أبريل 2025

31: إف سي نانت - تولوز، 27 أبريل 2025

32: نادي نانت - نادي أنجيه، 4 مايو 2025

33: AJ Auxerre - إف سي نانت، 11 مايو 2025

34: إف سي نانت - مونبلييه، 18 مايو 2025

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