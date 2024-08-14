أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك.. تطورات جديدة مثيرة

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك جهوده لضم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، الذي كان يلعب في صفوف الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية بهدف تعزيز صفوف الفريق بمناسبة انطلاق الموسم الجديد.

تقدم الزمالك بعرض لأشرف بن شرقي بقيمة مليون و100 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى تقديم 30% من مبلغ التعاقد كمقدم أثناء التوقيع.

الزمالك يتحرك لضم أشرف بن شرقي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن المجلس توصل إلى اتفاق مع أحد رجال الأعمال الزملكاوية للمساهمة في تغطية الراتب السنوي للاعب.

تنافس الزمالك مع بيراميدز وأندية سعودية في سباق للتعاقد مع أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشرف بن شرقي

في حين أبدى النادي الأهلي استفسارًا فقط دون المشاركة في مفاوضات رسمية مع شقيق اللاعب المغربي.

ومع تأكيد الزمالك على رغبته الشديدة في ضم بن شرقي، جاري التواصل بشكل مستمر خلال الأيام الأخيرة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ولإعادة اللاعب المغربي إلى صفوف النادي.

أشرف بن شرقي ينتظر تحديد وجهته المقبلة

وينتظر اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، الذي كان يلعب لنادي الريان القطري سابقًا، تحديد وجهته الجديدة في الساعات القادمة، حيث يسعى نادي الزمالك لاستقطابه مجددًا بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق وعدم انتمائه حاليًا لأي نادٍ.

ترددت شائعات قوية في الساعات الأخيرة تشير إلى اهتمام النادي الأهلي بضم أشرف بن شرقي، لكن مصادر مقربة من اللاعب نفت صحة هذه الأخبار ونفت مشاركة الأحمر في أي مفاوضات معه.

يعتبر الزمالك الخيار الأقرب لضم أشرف بن شرقي بعد تقديمه تنازلات كبيرة في عقده السنوي من أجل الانضمام من جديد إلى الفريق.

خاصةً أن أشرف بن شرقي يحتفظ بعلاقة طيبة مع القلعة البيضاء وجماهيره بعد مشاركته معهم في مواسم سابقة وتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

ينتظر مسؤولو الزمالك الاتفاق النهائي مع أشرف بن شرقي بشأن قيمة راتبه المستقبلي إذا عاد للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى تحديد قيمة التعويض المالي الرسمي للإعلان عن اكتمال الصفقة.

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