من الصعيد وجدارية محمد صلاح.. الدوري الإنجليزي يروج للموسم الجديد

نشرت الصحفة الرسمية لـ الدوري الإنجليزي الممتاز، مقطع فيديو ترويجي للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، من صعيد مصر مستغلًا صورة الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.

الدوري الإنجليزي يروج للموسم الجديد من صعيد مصر

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من مصر مع وجود الفرعون محمد صلاح.

وظهر مقطع الفيديو من صعيد مصر على ضفاف النيل، مع بعض اللقطات الأثرية والمهن الاحترافية التي اشتهر بها أهل الصعيد، مع ظهور الجدارية الشهيرة لـ محمد صلاح في أسوان، وتصميم درع الدوري الإنجليزي الممتاز من الفخار على أنغام الناي.

وستنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من مساء غد الجمعة، حيث سيقص نادي مانشستر يونايتد شريط مباريات الموسم الجديد من البريميرليج، عندما يستضيف فولهام على معقله أولد ترافورد ملعب الشياطين الحمر.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

ويوضح الموجز في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غد الجمعة، لتستمر حتى مساء الاثنين المقبل.

وستستمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى مايو المقبل، وفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي بعد الكشف عن جدول المنافسات.

الجمعة 16 أغسطس

مانشستر يونايتد X فولهام – 10 مساء – ملعب أولد ترافورد

السبت 17 أغسطس

إيبسويتش تاون X ليفربول – 2.30 مساء – بروتمان رود

أرسنال X وولفرهامبتون – 5 مساء – ملعب الإمارات

إيفرتون X برايتون – 5 مساء – جوديسون بارك

نيوكاسل X ساوثهامبتون – 5 مساء – سانت جيمس بارك

نوتينجهام فورست X بورنموث – 5 مساء – سيتي جراوند

وست هام X أستون فيلا – 7.30 مساء – ملعب لندن الأولمبي

الأحد 18 أغسطس

برينتفورد X كريستال بالاس – 4 مساء – جريفين بارك

تشيلسي X مانشستر سيتي – 6.30 مساء – ستامفورد بريدج

الاثنين 19 أغسطس

ليستر سيتي X توتنهام – 10 مساء – كينج باور

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