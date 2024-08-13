غياب محمد صلاح.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب محترف في الدوري الإنجليزي

وجهت رابطة اللاعبين المحترفين ضربة إلى الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء، في غياب محمد صلاح، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب محترف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد مساء الجمعة المقبل.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب محترف في الدوري الإنجليزي

وغاب الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول، عن قائمة رابطة اللاعبين المحترفين المرشحين لجائزة الأفضل وهم..

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

كول بالمر - تشيلسي.

مارتن أوديجارد - أرسنال.

فيل فودين - مانشستر سيتي.

رودري - مانشستر سيتي.

واتكينز - أستون فيلا.

ماذا قدم محمد صلاح مع موسم ليفربول التحضيري؟

وشارك محمد صلاح فى 4 مباريات ودية مع نادي ليفربول من أصل 5 خاضها الريدز خلال استعداداته للموسم الجديد ثلاثة منها في الجولة الأمريكية أمام ريال بيتيس الإسباني، أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وأخيرًا ودية ضد إشبيلية في إنجلترا.

نجح محمد صلاح فى صناعة هدفين وتسجيل هدف وحيد.

محمد صلاح

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات نادي ليفربول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز..

أغسطس 2024

السبت 17، 2.30 ظهرًا – إيبسويتش تاون (خارج الأرض)

السبت 24، 5 مساءً – برينتفورد (أنفيلد)

السبت 31، 5 مساءً – مانشستر يونايتد (خارج الأرض)

سبتمبر

السبت 14، 5 مساءً – نوتنجهام فورست (أنفيلد)

السبت 21، 5 مساءً – بورنموث (أنفيلد)

السبت 28، 5 مساءً – ولفرهامبتون واندررز (خارج الأرض).

اكتوبر

السبت 5، 5 عصرًا – كريستال بالاس (خارج الأرض)

السبت 19، 5 عصرًا – تشيلسي (أنفيلد)

السبت 26، 5 عصرًا – أرسنال (خارج الأرض).

نوفمبر

السبت الثاني، 4 عصرًا – برايتون وهوف ألبيون (أنفيلد)

السبت 9، 4 عصرًا – أستون فيلا (أنفيلد)

السبت 23، 4 عصرًا – ساوثامبتون (خارج الأرض)

السبت 30، 4 عصرًا – مانشستر سيتي (أنفيلد)

ديسمبر

الأربعاء 4، 8.45 مساءً – نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض).

السبت 7، 4 عصرًا – إيفرتون (خارج الأرض)

السبت 14، 4 عصرًا – فولهام (أنفيلد)

السبت 21، 4 عصرًا – توتنهام هوتسبر (خارج الأرض).

الخميس 26، 4 عصرًا – ليستر سيتي (أنفيلد)

الأحد 29، 4 عصرًا – وست هام يونايتد (خارج الأرض).

يناير 2025

السبت 4، 4 مساءً – مانشستر يونايتد (أنفيلد)

الثلاثاء 14، 8.45 مساءً – نوتنجهام فورست (خارج الأرض)

السبت 18، 4 عصرًا – برينتفورد (خارج الأرض)

السبت 25، 4 عصرًا – إبسويتش تاون (أنفيلد)

فبراير

السبت 1، 4 عصرًا – بورنموث (خارج الأرض)

السبت 15، 4 عصرًا – ولفرهامبتون واندررز (أنفيلد)

السبت 22، 4 عصرًا– مانشستر سيتي (خارج الأرض)

الأربعاء 26، 9 مساءً – نيوكاسل يونايتد (أنفيلد)

مارس

السبت 8، 4 عصرًا – ساوثهامبتون (أنفيلد)

السبت 15، 4 عصرًا – أستون فيلا (خارج الأرض).

أبريل

الأربعاء 2، 10 مساءً – إيفرتون (أنفيلد)

السبت 5، 5 عصرًا – فولهام (خارج الأرض)

السبت 12، 5 عصرً ا– وست هام يونايتد (أنفيلد)

السبت 19، 5 عصرًا – ليستر سيتي (خارج الأرض)

السبت 26، 5 عصرًا – توتنهام هوتسبر (أنفيلد)

مايو

السبت 3، 5 عصرًا – تشيلسي (خارج الأرض)

السبت 10، 5 عصرًا – أرسنال (أنفيلد)

الأحد 18، 5 عصرًا – برايتون وهوف ألبيون (خارج الأرض)

الأحد 25، 6 مساءً – كريستال بالاس (أنفيلد)

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