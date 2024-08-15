مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

يستعد نادي ليفربول لبدء الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، والمنافسة النارية المعتادة على لقب البريميرليج.

ويقص ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد أمام إيبسويتش تاون، والذي يضم بين صفوفه سام مرسي نجم منتخب مصر، لتكون الجولة الافتتاحية صراع مصري بينه وبين محمد صلاح نجم ليفربول.

جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويرصد الموجز مواعيد مباريات ليفربول في الموسم الجديد..

أغسطس 2024

السبت 17، 2.30 ظهرًا – إيبسويتش تاون (خارج الأرض)

السبت 24، 5 مساءً – برينتفورد (أنفيلد)

السبت 31، 5 مساءً – مانشستر يونايتد (خارج الأرض)

سبتمبر

السبت 14، 5 مساءً – نوتنجهام فورست (أنفيلد)

السبت 21، 5 مساءً – بورنموث (أنفيلد)

السبت 28، 5 مساءً – ولفرهامبتون واندررز (خارج الأرض).

اكتوبر

السبت 5، 5 عصرًا – كريستال بالاس (خارج الأرض)

السبت 19، 5 عصرًا – تشيلسي (أنفيلد)

السبت 26، 5 عصرًا – أرسنال (خارج الأرض).

نوفمبر

السبت الثاني، 4 عصرًا – برايتون وهوف ألبيون (أنفيلد)

السبت 9، 4 عصرًا – أستون فيلا (أنفيلد)

السبت 23، 4 عصرًا – ساوثامبتون (خارج الأرض)

السبت 30، 4 عصرًا – مانشستر سيتي (أنفيلد)

ًليفربول - الدوري الإنجليزي

ديسمبر

الأربعاء 4، 8.45 مساءً – نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض).

السبت 7، 4 عصرًا – إيفرتون (خارج الأرض)

السبت 14، 4 عصرًا – فولهام (أنفيلد)

السبت 21، 4 عصرًا – توتنهام هوتسبر (خارج الأرض).

الخميس 26، 4 عصرًا – ليستر سيتي (أنفيلد)

الأحد 29، 4 عصرًا – وست هام يونايتد (خارج الأرض).

يناير 2025

السبت 4، 4 مساءً – مانشستر يونايتد (أنفيلد)

الثلاثاء 14، 8.45 مساءً – نوتنجهام فورست (خارج الأرض)

السبت 18، 4 عصرًا – برينتفورد (خارج الأرض)

السبت 25، 4 عصرًا – إبسويتش تاون (أنفيلد)

فبراير

السبت 1، 4 عصرًا – بورنموث (خارج الأرض)

السبت 15، 4 عصرًا – ولفرهامبتون واندررز (أنفيلد)

السبت 22، 4 عصرًا– مانشستر سيتي (خارج الأرض)

الأربعاء 26، 9 مساءً – نيوكاسل يونايتد (أنفيلد)

مارس

السبت 8، 4 عصرًا – ساوثهامبتون (أنفيلد)

السبت 15، 4 عصرًا – أستون فيلا (خارج الأرض).

أبريل

الأربعاء 2، 10 مساءً – إيفرتون (أنفيلد)

السبت 5، 5 عصرًا – فولهام (خارج الأرض)

السبت 12، 5 عصرً ا– وست هام يونايتد (أنفيلد)

السبت 19، 5 عصرًا – ليستر سيتي (خارج الأرض)

السبت 26، 5 عصرًا – توتنهام هوتسبر (أنفيلد)

مايو

السبت 3، 5 عصرًا – تشيلسي (خارج الأرض)

السبت 10، 5 عصرًا – أرسنال (أنفيلد)

الأحد 18، 5 عصرًا – برايتون وهوف ألبيون (خارج الأرض)

الأحد 25، 6 مساءً – كريستال بالاس (أنفيلد)

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