تطورات مثيرة في صفقة محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الخميس، تطورات صفقة محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي المحتملة إلى نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نيس يغازل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

وارتبط اسم محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي بالانتقال إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أفادت بأن نادي نيس الفرنسي بدأ خطواته لتعويض رحيل مدافعه الأساسي جيان توديبو، الذي انتقل إلى وست هام يونايتد في لندن، وبدأ التخطيط للحصول على خدمات محمد عبد المنعم.

ويكشف الموجز تطورات صفقة محمد عبد المنعم المحتملة إلى نيس الفرنسي..

وأوضح الصحفي المتخصص سانتي أونا المهتم بشؤون اللاعبين وفترات الانتقالات المختلفة في الملاعب الأوروبية، تطورات صفقة محمد عبد المنعم.

تفاصيل صفقة محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

وكتب أونا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:" اتفاق تام بين نيس والأهلي بشأن محمد عبد المنعم، سيكون لدى نيس الفرنسي مجند جديد وكما أشرنا لكم في الأيام الأخيرة".

وأضاف أونا:" أن الإيجلونز يجري مباحثات مع النادي الأهلي المصري بشأن انتقال المدافع الدولي محمد عبد المنعم (25 عاما، 25 مباراة دولية، هدفين)، فإن الأخير في حال التعاقد معه سيستقر في جنوب فرنسا حتى يونيو 2028".

وأردف:" وفقًا لأحدث المعلومات لدينا، تم الآن التوصل إلى اتفاق كامل بين الفريقين (تحويل 4 مليون يورو + 1 مليون يورو مكافأة) وسيصل اللاعب خلال الأسبوع المقبل إلى كوت دازور، بمجرد حصوله على التأشيرة".

محمد عبد المنعم

الأهلي يحسم الدوري المصري للنسخة الثانية على التوالي

وفي سياق أخر، حسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024 للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه، بعدما نجح في تصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية قبل أسابيع على انتهاء الموسم الجاري، بعد منافسة صعبة مع نظيره بيراميدز

ويستعد الأهلي لخوض مباراته الختامية في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي بنظيره مودرن سبورت، في المباراة المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

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