تفاصيل تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة مودرن سبورت في الدوري

واصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مودرن سبورت مساء بعد غد السبت 17-8-2024 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

كواليس تدريبات الأهلي ضد مودرن سبورت

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش اليوم استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت وخصص سامي قمصان مدرب الفريق فقرات فنية متنوعة بينما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، في إطار الاستعداد ‏للمباراة.‏

ومنح قمصان عدد من اللاعبين راحة من المران وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني مع استمرار تواجد عناصر ‏فريق الشباب وقطاع الناشئين في المران.‏

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كل من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت

تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت في التاسعة من مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024 .

مودرن سبورت يطمع في الأهلي

طالب طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت اللاعبين بالفوز في مباراة الأهلي القادمة للسعي للصعود إلى المربع الذهبي حال تعثر المصري والزمالك في الجولة الأخيرة.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة حصدها بعد خوض 33 مباراة حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مواجهات.

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي ضد إنبي وفوز بيراميدز علي الداخلية اليوم..

1- الأهلي - 85 نقطة

2- بيراميدز - 79 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 44 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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