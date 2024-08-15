تغيير ملعب مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة الزمالك أنه تم الاتفاق مع مسؤولي بلدية المحلة على نقل مباراة الفريقين المقرر لها مساء بعد غد السبت من استاد السويس الجديد إلي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بلدية المحلة

من المنتظرأن يضم تشكيل فريق الزمالك لمواجهة بلدية المحلة كل من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

الدفاع: حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد

الوسط: محمد أشرف – سيف جعفر – مهاب ياسر

الهجوم: محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة

تنطلق مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في التاسعة من مساء بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

مودرن سبورت ضد الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت مساء بعد غد السبت 17-8-2024 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

وقد طالب طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت اللاعبين بالفوز في مباراة الأهلي القادمة للسعي للصعود إلى المربع الذهبي حال تعثر المصري والزمالك في الجولة الأخيرة.

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي ضد إنبي وفوز بيراميدز علي الداخلية اليوم..

1- الأهلي - 85 نقطة

2- بيراميدز - 79 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 44 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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