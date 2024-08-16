قرعة مجموعات دوري أبطال أسيا للنخبة 2024-2025 كاملة

سُحبت صباح اليوم قرعة مجموعات بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة في نسختها الجديدة 2024-2025، الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري، والتي استحدثها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم.

وأقيمت مراسم القرعة صباح اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، للكشف عن نتائج قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي تأتي ضمن البطولات التي استحدثها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم مؤخرًا، بجانب بطولتي: كأس الاتحاد الأسيوي - دوري أبطال أسيا المستوى الثاني 2.

نظام دوري أبطال أسيا للنخبة 2024-2025

سيشارك في بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب، على أن يخوض كل فريق في دور المجموعات 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

دوري أبطال أسيا للنخبة

نتائج قرعة دوري أبطال أسيا للنخبة

ويرصد الموجز تفاصيل قرعة دوري أبطال أسيا للنخبة

منطقة الغرب:

المستوى الأول: العين الإماراتي - الهلال السعودي - السد القطري - بيرسيبوليس الإيراني - باختاكور الأوزبكي - الشرطة العراقي

المستوى الثاني: النصر السعودي - الريان القطري - الاستقلال الإيراني - الوصل الإماراتي - أهلي جدة السعودي - الغرافة القطري

منطقة الشرق:

المستوى الأول: فيسيل كوبي - أولسان هيونداي - شنغهاي بورت - بوريرام يونايتد - سنترال كوست مارينرز - جوهور دار التعظيم

المستوى الثاني: كاوازاكي فرونتال - بوهانغ ستيلرز - شنغهاي شينهوا - يوكوهاما مارينوس - غوانغجو - شاندونغ تايشان

وستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل أفضل 8 أندية من كل قسم.

دوري أبطال أسيا للنخبة

مواعيد دوري أبطال آسيا للنخبة

تتأهل أفضل 8 أندية في كل دوري إلى دور الـ 16.

سيقام ثمن النهائي في مارس 2025، ثم الأدوار النهائية التي ستقام بنظام الدوري اعتباراً من الدور ربع النهائي.

وتستضيف المملكة السعودية، الأدوار النهائية في الفترة من 25 أبريل وحتى المباراة النهائية في 4 مايو 2025.

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