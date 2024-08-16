موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

يقص مانشستر يونايتد شريط مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، عندما يستضيف فولهام في الجولة الأولى والافتتاحية من البريميرليج.

ويقدر الموجز لمتابعيه كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الجديد 2024-2025، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويستضيف ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، مواجهة اليوم بين مانشستر يونايتد ضد فولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ستبث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

يعلق على اللقاء المعلق خليل البلوشي، بعدما أسندت إليه القناة الرياضية القطرية مهمة التعليق على أحداث اللقاء

مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدفع الهولندي تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بالتشكيل الآتي للشياطين الحمر في مباراتهم الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام…

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - جوني إيفانز - هاري ماجواير - ديوجو دالوت

في خط الوسط: كوبي ماينو - ماسون ماونت - كاسيميرو

في خط الهجوم ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - أماد ديالو

تشكيل فولهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: بيرد لينو.

في خط الدفاع: أنتوني روبينسون - كالفين باسي - عيسى ديوب - كيفين مبابو.

في وسط الملعب: تيم ريم - أليكس أيوبي - هاريسون ريد.

في خط الهجوم: هاري ويلسون - رودريجو مونيز - أداما تراوري.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد فولهام

التقى مانشستر يونايتد مع نظيره فولهام في إجمالي عدد المباريات 33 لقاء، والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد في 22 مباراة، بينما فاز فولهام في 4 لقاء أخر، وحضرت التعادلات في 7 مباريات.

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