بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الجمعة 16 اغسطس 2024 في الدوري المصري
تقام على مدار اليوم الجمعة الموافق 16-8-2024، بداية الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، مع انطلاق الجولات الافتتاحية لعدد من الدوريات العالمية في مختلف الملاعب.
ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 16-8-2024 والقنوات الناقلة لها..
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سموحة X الإسماعيلي – في تمام الساعة 9 مساء – على قناة ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X فولهام – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو X ديبورتيفو ألافيس – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة beIN Sports HD 3
لاس بالماس X إشبيلية – في تمام الساعة 10.30 مساء - على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوهافر X باريس سان جيرمان – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X جالاتا سراي – في تمام الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
ويرزبورجر كيكرز X هوفنهايم – في تمام الساعة 7 مساء
فيهين فيسبادن X ماينز – في تمام الساعة 7 مساء
هاليشر X سانت باولي – في تمام الساعة 7 مساء
أولم 1846 X بايرن ميونخ – في تمام الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري
الجمعة 16 أغسطس
9:00 مساء - سموحة ضد الإسماعيلي - على ستاد برج العرب
السبت 17 أغسطس
5:30 عصرًا - فاركو ضد إنبي - على ستاد حرس الحدود
9:00 مساء - الأهلي ضد مودرن سبورت - على ستاد القاهرة الدولي
9:00 مساء - بلدية المحلة ضد الزمالك - على استاد السلام
الأحد 18 أغسطس
5:30 عصرًا - المقاولون العرب ضد الجونة - ستاد المقاولون العرب
5:30 عصرًا - الداخلية ضد البنك الأهلي - استاد بتروسبورت
9:00 مساء - الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي - ستاد برج العرب
9:00 مساء - زد ضد سيراميكا كليوباترا - على ستاد القاهرة الدولي
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