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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الجمعة 16 اغسطس 2024 في الدوري المصري

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تقام على مدار اليوم الجمعة الموافق 16-8-2024، بداية الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، مع انطلاق الجولات الافتتاحية لعدد من الدوريات العالمية في مختلف الملاعب.

ويقدم الموجز جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 16-8-2024 والقنوات الناقلة لها.. 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X الإسماعيلي – في تمام الساعة 9 مساء – على قناة ONTime Sports

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-8-2024 والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الأخيرة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X فولهام – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X ديبورتيفو ألافيس – في تمام الساعة 8 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X إشبيلية – في تمام الساعة 10.30 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X باريس سان جيرمان – في تمام الساعة 9.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X جالاتا سراي – في تمام الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

ويرزبورجر كيكرز X هوفنهايم – في تمام الساعة 7 مساء

فيهين فيسبادن X ماينز – في تمام الساعة 7 مساء

هاليشر X سانت باولي – في تمام الساعة  7 مساء

أولم 1846 X بايرن ميونخ – في تمام الساعة 9 مساء

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

الجمعة 16 أغسطس 

9:00 مساء - سموحة ضد الإسماعيلي - على ستاد برج العرب

السبت 17 أغسطس 

5:30 عصرًا - فاركو ضد إنبي - على ستاد حرس الحدود

9:00 مساء - الأهلي ضد مودرن سبورت - على ستاد القاهرة الدولي

9:00 مساء - بلدية المحلة ضد الزمالك - على استاد السلام

الأحد 18 أغسطس 

5:30 عصرًا - المقاولون العرب ضد الجونة - ستاد المقاولون العرب

5:30 عصرًا - الداخلية ضد البنك الأهلي - استاد بتروسبورت

9:00 مساء - الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي - ستاد برج العرب

9:00 مساء - زد ضد سيراميكا كليوباترا - على ستاد القاهرة الدولي

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