مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-8-2024 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس حيث ستقام مجموعة من المباريات في مختلف البطولات الرياضية وتعتبر أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي و سيلتافيجو ضد ألافيس في الدوري الإسباني.

و فيما يلي تفاصيل مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

‏‎مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإسباني

موعد مباراة سيلتا فيجو ضد ألافيس

تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد ألافيس في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

وحقق أتلتيك بلباو المركز الـ 13 في الموسم السابق للدوري الإسباني برصيد 41 نقطة فيما احتل ألافيس المركز العاشر برصيد 46 نقطة بينما توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة سيلتا فيجو ضد ألافيس

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

موعد مباراة لاس بالماس ضد إشبيلية

تنطلق مباراة لاس بالماس ضد إشبيلية في العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس ضد إشبيلية

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

مواعيد مباريات الجولة الأولي بالدوري الإسباني..

ريال مايوركا ضد ريال مدريد - 18-8-2024 - 10.30 مساء

فياريال ضد أتلتيك مدريد - 19-8-2024 - 10.30 مساء

لاس بالماس ضد إشبيلية - 16-8-2024 -10.30 مساء

فالنسيا ضد برشلونة - 17-8-2024 - 10.30 مساء

سيلتا فيجو ضد ألافيس - 16-8-2024 - 8 مساء

بلد الوليد ضد إسبانيول - 19-8-2024 -8 مساء

‏‎مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة سموحة ضد الإسماعيلي

تنطلق مباراة سموحة ضد الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري 2024-2025.

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