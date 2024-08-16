جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الأخيرة
ستنطلق مساء غد الجمعة منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2023-2024، والتي ستستمر حتى مساء الأحد المقبل.
ويستعرض الموجز مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري وترتيبات الدوري والهدافين..
مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري
الجمعة 16 أغسطس
9:00 مساء - سموحة ضد الإسماعيلي - على ستاد برج العرب
السبت 17 أغسطس
5:30 عصرًا - فاركو ضد إنبي - على ستاد حرس الحدود
9:00 مساء - الأهلي ضد مودرن سبورت - على ستاد القاهرة الدولي
9:00 مساء - بلدية المحلة ضد الزمالك - على استاد السلام
الأحد 18 أغسطس
5:30 عصرًا - المقاولون العرب ضد الجونة - ستاد المقاولون العرب
5:30 عصرًا - الداخلية ضد البنك الأهلي - استاد بتروسبورت
9:00 مساء - الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي - ستاد برج العرب
9:00 مساء - زد ضد سيراميكا كليوباترا - على ستاد القاهرة الدولي
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الأهلي - 85 نقطة
2- بيراميدز - 79 نقطة
3- الزمالك - 55 نقطة (تخصم 3 نقاط لانسحابه من مباراة الجولة 27)
4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة
5- مودرن سبورت - 51 نقطة
6- سموحة - 51 نقطة
7- زد اف سي - 50 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة
9- إنبي - 44 نقطة
10- طلائع الجيش - 42 نقطة
11- الاتحاد السكندري - 41 نقطة
12- الجونة - 36 نقطة
13- البنك الأهلي - 35 نقطة
14- الإسماعيلي - 33 نقطة
15- فاركو - 32 نقطة
16- بلدية المحلة - 27 نقطة
17- المقاولون العرب - 26 نقطة
18- الداخلية - 19 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
1= وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا
2= فيستون ماييلي - بيراميدز - 17 هدفا
3= حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا
4= كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا
4= صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا
4= ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا
4= حسام حسن - سموحة - 11 أهداف
4= مصطفى عبد الرؤوف زيكو - زد أف سي - 11 أهداف
9= محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف
10 = أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف
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