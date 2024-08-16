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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الأخيرة

الدوري المصري
الدوري المصري

ستنطلق مساء غد الجمعة منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2023-2024، والتي ستستمر حتى مساء الأحد المقبل.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري وترتيبات الدوري والهدافين.. 

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مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

الجمعة 16 أغسطس 

9:00 مساء - سموحة ضد الإسماعيلي - على ستاد برج العرب

السبت 17 أغسطس 

5:30 عصرًا - فاركو ضد إنبي - على ستاد حرس الحدود

9:00 مساء - الأهلي ضد مودرن سبورت - على ستاد القاهرة الدولي

9:00 مساء - بلدية المحلة ضد الزمالك - على استاد السلام

الأحد 18 أغسطس 

5:30 عصرًا - المقاولون العرب ضد الجونة - ستاد المقاولون العرب

5:30 عصرًا - الداخلية ضد البنك الأهلي - استاد بتروسبورت

9:00 مساء - الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي - ستاد برج العرب

9:00 مساء - زد ضد سيراميكا كليوباترا - على ستاد القاهرة الدولي

الأهلي - الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي - 85 نقطة

2- بيراميدز - 79 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة (تخصم 3 نقاط لانسحابه من مباراة الجولة 27) 

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد اف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 44 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد السكندري - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي - 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة 

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1= وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا

2= فيستون ماييلي - بيراميدز - 17 هدفا

3= حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا

4= كريستوفاو مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا

4= صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا

4= ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا

4= حسام حسن - سموحة - 11 أهداف

4= مصطفى عبد الرؤوف زيكو - زد أف سي - 11 أهداف

9= محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف

10 = أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

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