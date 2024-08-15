موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية حول العالم مباراة فالنسيا ضد برشلونة ضمن مباريات الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025 والمقرر لها مساء السبت 17-8-2024.

موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة

تنطلق مباراة فريق فالنسيا ضد فريق برشلونة في العاشرة والنصف مساء بعد غد السبت 17-8-2024 بتوقيت القاهرة على ملعب "مستايا في افتتاح منافسات الفريقين بالجولة الأولى من مسابقة الموسم الجديد لـ الدوري الإسباني 2024-2025.

وحقق فريق برشلونة المركز الثاني في الموسم السابق للدوري الإسباني برصيد 85 نقطة فيما احتل فالنسيا المركز الـ 9 برصيد 49 نقطة بينما توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة فالنسيا ضد برشلونة

تنقل مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فالنسيا

من المنتظر أن يكون تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا كالتالي:

"تير شتيجن، بالدي، مارتينيز، ليفاندوفسكى، رافينيا، بابلو توري، كريستنسن، باو فيكتور، كوندي، مارك بيرنال، كاسادو".

أتلتيك بلباو ضد خيتافي



انتهت مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في افتتاح الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025 ليضع كل فريق أول نقطة في رصيده لهذا الموسم.

ويستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات الجولة الأولي بالدوري الإسباني والتي يترقبها عشاق الكرة الإسبانية حول العالم وفي مقدمتها مبارتي ريال مايوركا ضد ريال مدريد و لاس بالماس ضد إشبيلية..

ريال مايوركا ضد ريال مدريد - 18-8-2024 - 10.30 مساء

فياريال ضد أتلتيك مدريد - 19-8-2024 - 10.30 مساء

لاس بالماس ضد إشبيلية - 16-8-2024 -10.30 مساء

فالنسيا ضد برشلونة - 17-8-2024 - 10.30 مساء

سيلتا فيجو ضد ألافيس - 16-8-2024 - 8 مساء

بلد الوليد ضد إسبانيول - 19-8-2024 -8 مساء

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