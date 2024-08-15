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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

تعادل أتلتيك بلباو ضد خيتافي 1-1 في افتتاح الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو ضد
أتلتيك بلباو ضد خيتافي

انتهت مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في افتتاح الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025 ليضع كل فريق أول نقطة في رصيده لهذا الموسم.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي

انطلقت مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب "سان ماميس" في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لـ الدوري الإسباني 2024-2025.

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موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

وحقق أتلتيك بلباو المركز الخامس في الالموسم السابق للدوري الإسباني برصيد 68 نقطة فيما احتل خيتافي المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة بينما توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو وخيتافي

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة أتلتيك بلباو وخيتافي

يعلق على المباراة، محمد بركات.

 ريال بيتيس ضد جيرونا 

تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد نظيره جيرونا في العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب بينتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024-2025.

تاريخ مواجهات الفريقين 

 التقى فريق ريال بيتيس نظيره فريق جيرونا 14 مرة في تاريخهما حيث فاز فريق بيتيس في 10 مباريات، بينما حقق نظيره جيرونا الفوز في مباراتين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد جيرونا 

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

ويستعرض موقع “الموجز” مواعيد مباريات الجولة الأولي بالدوري الإسباني والتي يترقبها عشاق الكرة الإسبانية حول العالم وفي مقدمتها مبارتي ريال مايوركا ضد ريال مدريد و لاس بالماس ضد إشبيلية..

ريال مايوركا ضد ريال مدريد - 18-8-2024  - 10.30 مساء 

فياريال ضد أتلتيك مدريد - 19-8-2024 - 10.30 مساء

لاس بالماس ضد إشبيلية - 16-8-2024 -10.30 مساء 

فالنسيا ضد برشلونة - 17-8-2024 - 10.30 مساء 

سيلتا فيجو ضد ألافيس - 16-8-2024 - 8 مساء 

بلد الوليد ضد إسبانيول - 19-8-2024 -8 مساء 

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