تستعد بعثة للمشاركة في النسخة المقبلة من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في العاصمة الفرنسية خلال الفترة المقبلة.

موعد منافسات بارالمبياد باريس 2024

وستقام دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بارالمبياد باريس 2024، في الفترة بداية من الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل، بعد أيام من انتهاء أولمبياد باريس 2024.

تاريخ مشاركات مصر في البارالمبياد قبل دورة باريس 2024

ويستعرض الموجز في السطور التالية، تاريخ مشاركات البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، قبل انطلاق النسخة المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس 2024..

1- دورة بارالمبياد تورونتو كندا (1976): 5 ذهبيات - 2 فضيات - 1 برونزية - 8 ميداليات.

2- دورة أرنهيم هولندا (1980): 4 ذهبيات - 7 فضيات - 3 برونزيات - 14 ميدالية.

3- ستوك ماندفيل انجلترا (1984): 1 ذهبية - 1 فضية - 5 برونزية - 7 ميداليات.

4- سيول (1988): 1 ذهبية - 2 فضية - 5 برونزية - 8 ميداليات.

5- بارسلونا (1992): 7 ذهبيات - 6 فضيات - 7 برونزيات - 20 ميدالية

6- أتلانتا (1996): 8 ذهبيات - 11 فضية - 11 برونزية - 30 ميدالية.

7- سيدني (2000): 6 ذهبيات - 12 فضية - 10 برونزيات - 28 ميدالية.

بارالمبياد باريس 2024

8- أثينا (2004): 6 ذهبيات - 8 فضيات - 8 برونزيات - 23 ميدالية.

9- بكين (2008): 4 ذهبيات - 4 فضيات - 4 برونزيات - 12 ميدالية.

10- لندن (2012): 4 ذهبيات - 4 فضيات - 7 برونزيات - 15 ميدالية.

11- ريو دي جانيرو (2016): 3 ذهبيات - 5 فضيات - 4 برونزيات - 12 ميدالية

12- طوكيو 2020: 5 ذهبيات - 2 فضيات - 7 ميداليات

وإجمالي، حققت البعثات المصرية في تاريخ مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الصيفية الصيفية: 103 ذهبية - 67 فضية - 67 برونزية - 237 ميدالية

بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

ويقدم الموجز تفصيل لبعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

ستشارك مصر بـ 54 لاعبًا ولاعبة، على أن يمثلون البلاد في 10 ألعاب مختلفة وهم..

ألعاب القوى - البوتشي (الكرة الحديدية) - رفع الأثقال - جول بول - باراكانوي - التجديف - الكرة الطائرة - السباحة - تنس الطاولة - التايكوندو - الفروسية

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