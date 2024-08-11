حصيلة ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024 بعد ذهبية البحرين

اعتلت البحرين صدارة جدول ترتيب الدول العربية في أولمبياد باريس 2024، بعد حصد ميدالية ذهبية جديدة مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الدورة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية.

ويرصد الموجز حصيلة إنجازات وميداليات العرب في دورة الألعاب الأولمبية الجارية قبل نهايتها..

حصاد العرب في أولمبياد باريس 2024

حصيلة ميداليات العرب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد باريس 2024 حتى الآن، بعدما نجح اللاعبين العرب في حصد ‏16 ميدالية متنوعة ومقسمة كالآتي: (7 ذهب - 4 فضة - 4 برونز

1- أحمد الجندي - مصر - ذهبية الخماسي الحديث

2- إيمان خليف - الجزائر - ذهبية الملاكمة

3‏- فراس القطوسي - تونس - ذهبية التايكوندو

4- سفيان البقالي - المغرب - ذهبية 3000 متر موانع

5- وينفريد يافي - البحرين - ذهبية 3000 متر موانع

6- المصارع أخمد تازدينوف - البحرين - ذهبية وزن 97 كيلو مصارعة حرة

7- كايليا نمور - الجزائر - ذهبية الجمباز

8‏- سارة سمير - مصر – فضية رفع الأثقال

9- سلوى عيد ناصر - البحرين - فضية سباق 400

10- زيد مصطفى - الأردن - فضية التايكوندو

11- فارس فرجاني - تونس - فضية السلاح - سلاح السابر

12- منتخب المغرب الأولمبي - برونزية - كرة القدم

13- محمد السيد - مصر - برونزية السلاح - سلاح المبارزة

14‏- محمد الجندوبي - تونس - برونزية التايكوندو

15- جمال سجاتي - الجزائر - برونزية 800 متر عدو

16- جور ميناسيان - البحرين - رفع الأثقال لوزن فوق 102 كيلوجرام

أحمد الجندي

جدول ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024

31- البحرين: 2 ذهبية - برونزية - فضية - 4 ميداليات

37- الجزائر: 2 ذهبية - برونزية - 3 ميداليات

51: مصر: ذهبية - فضية - برونزية - 3 ميداليات

53- تونس: ذهبية - فضية - برونزية - 3 ميداليات

60- المغرب: ذهبية - برونزية - 2 ميدالية

74: الأردن - فضية - ميدالية

84: قطر - برونزية

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