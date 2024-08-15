بارالمبياد باريس 2024.. قائمة بعثة مصر المشاركة ومواعيد المنافسات

تستعد مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بارالمبياد باريس 2024 في نسختها الجارية، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة عقب انتهاء منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في الأيام الماضية.

موعد بارالمبياد باريس 2024 بمشاركة مصر

وستقام دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بارالمبياد باريس 2024، في الفترة بداية من الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.

بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

ويقدم الموجز تفصيل لاسماء بعثة مصر في بارالمبياد باريس 2024

ستشارك مصر بـ 54 لاعبًا ولاعبة، على أن يمثلون البلاد في 10 ألعاب مختلفة وهم..

- ألعاب القوى (سباق 100م): لاعبان (كريم محمود عبدالتواب - مصطفى فتح الله )

- البوتشي (الكرة الحديدية): لاعب ولاعبة ( محمود نبوي - هناء علام )

- رفع الأثقال: 11 لاعبين (محمد المنياوي وزن - 59 كيلوجراما رجال - شريف عثمان وزن -65 كيلوجراما رجال - محمد صبحي وزن -88 كيلوجراما رجال - طه عبد المجيد وزن -54 كيلوجراما رجال - عمرو مسعد وزن +107 كيلوجرامات رجال - رحاب أحمد وزن - 55 كيلوجراما سيدات - إيناس الجبالي وزن - 41 كيلوجراما - فاطمة محروس وزن - 61 كيلوجراما سيدات - صفاء محمد وزن - 79 كيلوجراما سيدات - راندا تاج الدين وزن - 86 كيلوجراما سيدات - نادية فكري وزن +86 كيلوجراما سيدات)

بارالمبياد باريس 2024

- جول بول: منتخب 6 لاعبين

- باراكانوي: لاعب ولاعبة 200 متر (ياسين كمال - سلوى إيهاب )

- التجديف: لاعب ولاعبة (علي الزيني - مروة عبدالعال منافسات زوجي مختلط)

- الكرة الطائرة: منتخب 12 لاعب

- السباحة: لاعبان ولاعبة (ملك عبد الشافي - زياد كحيل - زياد طارق حسبي)

- تنس الطاولة: 5 لاعبين و6 لاعبات (إسلام رسلان - أحمد محصي - خالد رمضان - سيد رمضان - عبد الرحمن بهجت - علا سليمان - فوزية الشامي - منى عبد الحق - هناء حماد سماح عبد العزيز - هاجر السيد.

- التايكوندو: لاعب ولاعبة (سلمى علي عبدالمنعم وزن - 52 كيلوجراما سيدات - عبد الرحمن محمد وزن - 70 كيلوجراما رجال )

- الفروسية: لاعب واحد

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