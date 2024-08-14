القصة الكاملة لـ أزمة فريدة عثمان مع الاتحاد المصري للسباحة

نشرت السباحة المصرية فريدة عثمان مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي، توضح فيه أسباب عدم مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

ويقدم موقع “الموجز” كل تفاصيل أزمة فريدة عثمان مع اتحاد السباحة

أعربت فريدة عن حزنها لعدم قدرتها على المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، موضحة أن السبب يعود إلى تضارب في تفسير اللوائح التي أدت إلى عدم تأهلها، على الرغم من تلقيها تأكيدًا من اللجنة الأولمبية بأنها مؤهلة في وقت سابق.

فريدة عثمان

في بداية الفيديو، قالت فريدة عثمان إنها اختارت عدم التحدث عن هذا الموضوع قبل انطلاق الأولمبياد، رغبةً منها في دعم المشاركين المصريين الذين تأهلوا، مثل أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد، الذين وصفتهم بأنهم "فخر لنا". لكنها شعرت بضرورة توضيح الأمور بعد انتهاء الأولمبياد.

وأوضحت فريدة أنها كانت تسعى لتحقيق هدفين أساسيين منذ بداية الموسم: المشاركة في بطولة العالم في الدوحة في فبراير، والتأهل لأولمبياد باريس، لكن أثناء وجودها في الدوحة، طُلب منها المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في غانا بهدف حصد الميداليات، هذا الطلب أثار قلقها لأنه لم يكن ضمن خطتها التدريبية، وخشيت أن يؤثر على استعداداتها.

وأضافت فريدة أنه تم إبلاغها بأن دورة الألعاب الإفريقية ليست مؤهلة للأولمبياد، لذا ضمتها ضمن خطتها التدريبية، لكنها تفاجأت أثناء مشاركتها في غانا بأنها دورة مؤهلة، ولم تتمكن من التأهل بسبب فارق زمني ضئيل للغاية بلغ 0.02 ثانية فقط.

وأشارت فريدة إلى وجود ثلاث طرق للتأهل إلى الأولمبياد، وأن رئيس الاتحاد المصري للسباحة أبلغها بتأهلها وفقًا لأحد هذه الطرق.

وعقب ذلك، عادت إلى مصر، لكنها فوجئت بوجود خطأ إداري وأن التأهل لم يكن ممكنًا بتلك الطريقة. وتحدثت عن موقف صعب عندما أبلغها ياسر إدريس، رئيس الاتحاد، بأنه عليها السفر إلى بطولة روما لتحقيق الرقم التأهيلي.

أزمة فريدة عثمان

وعند عودتها إلى مصر، أُبلغت بأن المشكلة قد حُلّت وأنها تأهلت للأولمبياد، وطلبوا منها الحضور لاستلام ملابس البعثة المصرية والمشاركة في جلسة التصوير، ولكن بعد فرحتها الكبيرة، اكتشفت أن هناك خطأ في قراءة رسالة البريد الإلكتروني التي أكدت تأهلها.

في ختام الفيديو، أوضحت فريدة أن هدفها من نشر هذا الفيديو ليس فقط للتعبير عن تضررها الشخصي، بل من أجل مستقبل الأجيال القادمة من الرياضيين المصريين.

شددت على ضرورة محاسبة الاتحادات الرياضية، معتبرةً أن الرياضيين يجب أن يركزوا على تدريباتهم وأدائهم، وليس على الأمور الإدارية.

أولمبياد باريس 2024

وأضافت أن مجهود سنوات يمكن أن يذهب هباءً بسبب "اللقطة" وعدم الفهم الصحيح للوائح والقوانين، معربةً عن ثقتها بوجود شباب قادرين على القيادة وتحقيق مستقبل أفضل للرياضة في مصر.

وأعربت فريدة عن حزنها العميق لفارق الـ0.02 ثانية الذي حال دون تأهلها في سباق 50 متر حرة، مشيرةً إلى المجهود الكبير والتضحيات التي بذلتها لتحقيق هذا الحلم.

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