مواعيد مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي 2024-2025

ستنطلق مساء اليوم الجمعة 16-8-2024، منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025.

وستنطلق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من مساء غد الجمعة، حيث سيقص نادي مانشستر يونايتد شريط مباريات الموسم الجديد من البريميرليج، عندما يستضيف فولهام على معقله أولد ترافورد ملعب الشياطين الحمر.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

ويوضح الموجز في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غدٍ الجمعة، لتستمر حتى مساء الاثنين المقبل.

وستستمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى مايو المقبل، وفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي بعد الكشف عن جدول المنافسات.

الجمعة 16 أغسطس

مانشستر يونايتد X فولهام – في تمام الساعة 10 مساء – على ملعب ملعب أولد ترافورد

السبت 17 أغسطس

إيبسويتش تاون X ليفربول – في تمام الساعة 2.30 مساء – على ملعب بروتمان رود

أرسنال X وولفرهامبتون – في تمام الساعة 5 مساء – على ملعب ملعب الإمارات

إيفرتون X برايتون – في تمام الساعة 5 مساء – على ملعب جوديسون بارك

نيوكاسل X ساوثهامبتون – في تمام الساعة 5 مساء – على ملعب سانت جيمس بارك

نوتينجهام فورست X بورنموث – في تمام الساعة 5 مساء – على ملعب سيتي جراوند

وست هام X أستون فيلا – في تمام الساعة 7.30 مساء – على ملعب ملعب لندن الأولمبي

مانشستر يونايتد

الأحد 18 أغسطس

برينتفورد X كريستال بالاس – في تمام الساعة 4 مساء – على ملعب جريفين بارك

تشيلسي X مانشستر سيتي – في تمام الساعة 6.30 مساء – على ملعب ستامفورد بريدج

الاثنين 19 أغسطس

ليستر سيتي X توتنهام – في تمام الساعة 10 مساء – على ملعب كينج باور

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

Sky Sports

BT Sport

Amazon Prime Video: يبث مباريات معينة خلال فترة الأعياد.

في الولايات المتحدة:

NBC Sports: تنقل المباريات عبر قنوات NBC Sports Network وكذلك عبر خدمة البث المباشر Peacock.

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: beIN Sports

في أستراليا: Optus Sport

في كندا: The Sports Network (TSN) و RDS

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