الهلال يفوز على أهلي جدة ويتأهل لنهائي السوبر السعودي

نجح الهلال في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد انتصاره على الأهلي في ركلات الترجيح (4-1)، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويقدم موقع “الموجز” كواليس فوز الهلال على أهلي جدة في السوبر السعودي

فوز الهلال على أهلي جدة في السوبر السعودي

كانت المباراة مسرحًا لتألق الحارسين، حيث برع المغربي ياسين بونو حارس الهلال في التصدي لأكثر من محاولة من لاعبي الأهلي، رغم أن معظمها لم يشكل خطورة حقيقية.

على الجانب الآخر، تألق السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي، وظهر بشكل مميز في لقطة وحيدة خلال الشوط الأول، حيث تصدى لضربة رأسية من المدافع حسان تمبكتي بعد تنفيذ روبن نيفيز ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 43 من الشوط الأول، أضاع روجير إيبانيز، مدافع الأهلي، فرصة ذهبية للتقدم عندما استقبل عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد برأسه وهو في وضع جيد، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني، واصل بونو تألقه، حيث تصدى لتسديدة عبد الكريم دراسي بعد هجمة مرتدة رائعة، ونجح في إبعاد الكرة بقدمه إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 66، تمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم بفضل عرضية من رياض محرز إلى حدود منطقة الجزاء، حيث استقبلها البرازيلي روبرتو فيرمينو وسددها قوية على يسار بونو.

الهلال كان قريبًا من إدراك التعادل في الدقيقة 79، عندما انطلق البرازيلي ميشايل ديلجادو من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية، لكن ميندي تصدى لها ببراعة.

الهلال يفوز على أهلي جدة

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، نجح الهلال في تعديل النتيجة بفضل رأسية من المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش الذي تابع عرضية سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

بعد انتهاء الوقت الأصلي، لجأ الفريقان مباشرةً إلى ركلات الترجيح، حيث تألق ياسين بونو مجددًا وتصدى لركلة جابري فيجا، فيما أهدر روجير إيبانيز ركلته وسددها فوق العارضة. وبذلك، انتهت ركلات الترجيح بفوز الهلال 4-1، ليحجز مكانه في النهائي.

من المقرر أن يلتقي الهلال في النهائي، الذي سيقام في 17 أغسطس الجاري، بالفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين النصر والتعاون.

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