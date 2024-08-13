الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الهلال وأهلي جدة في السوبر السعودي

انتهى الشوط الأول من المباراة المثيرة بين الهلال وأهلي جدة، التي تقام على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي لموسم 2023-2024، بالتعادل السلبي.

ويقدم موقع “الموجز” تفاصيل الشوط الأول من مباراة الهلال وأهلي جدة في السوبر السعودي

مباراة الهلال والأهلي في السوبر السعودي

بدأت المباراة بفرصة مبكرة لأهلي جدة، حيث تلقى سميحان النابت كرة طولية داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يتمكن من تسديدها بشكل مثالي، ليتدخل الدفاع ويمنع الخطورة.

بعد تلك الفرصة، سيطر الهلال على مجريات اللعب بفضل تمريراته السريعة في وسط الملعب، وظهرت أولى إشارات التحكيم حين أشهر الحكم البطاقة الصفراء لعلي مجرشي، لاعب أهلي جدة، نتيجة تدخل قوي.

في الدقيقة 18، أهدر أهلي جدة فرصة جيدة بعد كرة عرضية من علي مجرشي على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها ياسين بونو حارس مرمى الهلال بسهولة.

بعدها، واصل الهلال ضغطه، وطلب لاعبو الفريق الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد سقوط سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر استمرار اللعب دون احتساب أي خطأ.

واصل الهلال إهدار الفرص في الدقيقة 33، حين أتيحت له فرصة ذهبية بعد كرة عرضية من ركنية، قابلها حسان تمبكتي برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن إدوارد ميندي حارس أهلي جدة تألق وأنقذ مرماه.

الشوط الأول من مباراة الهلال وأهلي جدة في السوبر السعودي

وفي الدقيقة 43، كاد أهلي جدة أن يخطف هدف التقدم، عندما أرسل رياض محرز كرة عرضية رائعة، حاول روجر إيبانيز تحويلها إلى هدف بلمسة بالكتف من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أما بالنسبة لتشكيل الفريقين، فقد جاء تشكيل الهلال في هذه المباراة كالتالي:

- حراسة المرمى: ياسين بونو

- خط الدفاع: حمد، حسان تمبكتي، خليفة الدوسري، لودي

- خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري

- خط الهجوم: ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري، ميتروفيتش

في المقابل، كان تشكيل أهلي جدة على النحو التالي:

- حراسة المرمى: إدوارد ميندي

- خط الدفاع: بسام الحريجي، روجر إيبانيز، ميريح ديميريال، علي مجرشي

- خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، عبد الكريم دراسي

- خط الهجوم: سميحان النابت، روبرتو فيرمينيو، رياض محرز

يتنافس الفريقان على التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى الهلال للوصول إلى النهائي والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الاتحاد 4-1 في الموسم الماضي.

من جانب آخر، يأمل أهلي جدة في تكرار إنجاز عام 2016 حين فاز على الهلال بركلات الترجيح، ليحقق لقبه الوحيد في البطولة.

الفائز من مباراة الهلال وأهلي جدة سيتأهل لملاقاة الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين النصر والتعاون.

النصر، الذي أنهى الموسم الماضي وصيفًا في الدوري والكأس، والتعاون الذي جاء في المركز الرابع بالدوري، يسعيان لتحقيق النجاح في هذه البطولة.

التوتر والإثارة مستمران في المباراة، مع انتظار النصف الثاني من اللقاء لمعرفة من سيتأهل إلى النهائي في هذه النسخة المثيرة من كأس السوبر السعودي.

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التشكيل الرسمي لـ مباراة الهلال وأهلي جدة في نصف نهائي السوبر السعودي