أول ولادة في فرنسا لسلحفاة جالاباغوس العملاقة المهددة بالانقراض.. ولدت سلحفاة عملاقة من سلاحف جالاباغوس المهددة بالانقراض في حديقة آكوبولاتا الفرنسية في مدينة أجاكسيو، وفقا لما رصده موقع الموجز، في السطور التالية.



أول ولادة في فرنسا لسلحفاة جالاباغوس العملاقة المهددة بالانقراض



تكون هذه هي أول مرة يتم فيها ولادة سلحفاة جالاباغوس عملاقة في فرنسا، حيث يصل وزنها نحو 90 جرام وطولها 18 سم في الوقت الحالي.

سلحفاة جالاباغوس العملاقة المهددة بالانقراض

تعد سلاحف جالاباغوس العملاقة المهددة بالانقراض من الأنواع النادرة في الأسر، إذ يوجد أقل من 130 منها في أوروبا، هذه الولادة تعتبر حدثًا مهمًا لحفظ هذا النوع المهدد بالانقراض.

من بين 15 نوعًا من السلاحف العملاقة التي عاشت في جزر جالاباغوس، انقرض ثلاثة منها على مر العقود، وجميع أنواع سلاحف جالاباغوس العملاقة مدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كحيوانات معرضة للانقراض أو مهددة به.

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يذكر أن تم ولادة السلحفاة في 21 مايو وتحمل مؤقتًا اسم "داروين"، ولكن جنس السلحفاة (ذكر أم أنثى) لا يزال غير معروف حتي هذا الوقت، وكان فريق الحديقة كان قلقًا بشأن تعرض السلحفاة لمشاكل أثناء عملية الفقس، لذلك انتظروا التأكد من أن السلحفاة ستأكل وتقوم بأنشطتها الطبيعية قبل الإعلان رسميًا عن ولادتها.



حرص فريق الحديقة على صحة السلحفاة قبل الإعلان عن ولادتها، نظرًا لأهمية هذه الولادة كأول مرة يتم فيها ولادة سلحفاة جالاباغوس عملاقة في فرنسا.



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