أغرب الحيوانات في الصحاري العربية.. مخلوقات لم تشاهدها من قبل

أغرب الحيوانات في الصحاري العربية.. تتعدد أشكال الكائنات البديعة في الصحاري العربية، وخاصة المخلوقات الفريدة من نوعها، لذلك تتحدى الظروف القاسية، كما تتميز براعة التكيف بأشد بيئات كوكب الأرض قسوة.

يستعرض لكم موقع الموجز، حيوان الوعل النوبي الكائنات البديعة بالصحاري العربية، نماذج ظاهرة التكيف ببيئات قاسية بشكل كبيرر، مع التفاصيل.

حيوان الوعل النوبي

يعد هذا النوع من الكائتات الأنيقة مع جذاب بقرونه الملتوية، بالإضافة إلي أن يعيش في المناطق الجبلية الصخرية، قادر على تسلق الصخور بمهارة فائقة، يتحرك بسهولة على الحواف الصخرية الضيقة يستمتع بنسيم الصحراء العليل في موطنه الصخري.

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حيوان طائر الحباري:

يعتبر هذا الطائر من الفريدة والجميلة بريشه المزخرف

قادر على العيش في الصحاري القاحلة

يبحث عن الغذاء المنتشر وسط الرمال

يبني أعشاشه مستفيدًا من تضاريس الأرض كمأوى.

حيوان طائر الحباري

حيوان الضبع الرملي:

يصعب على الكثير رؤية هذا الكائن، يرجع بسبب أنماط التمويه المثالية، وهو يعيش في الكهوف والمنافذ الصخرية، وأيضا ينشط ليلاً للبحث عن فرائسه.

حيوان ثعلب الفنك:



من أكثر الحيوانات المثيرة للدهشة في الصحاري العربية، ويمتلك أذنان طويلتان تساعدانه على طرد الحرارة والاستماع الدقيق لحركات فرائسه، كما يتمتع بالخفة والرشاقة ويعد ملاكمًا ماهرًا في عالم الصحراء.



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