كيف تتعامل مع الحيوانات الأليفة في الصيف؟.. بهذه الطريقة

كيف تتعامل مع الحيوانات الأليفة في الصيف.. كثيرًا من الأشخاص يفضلون تربية الحيوانات الأليفة في منازلهم، مع تحمل مسؤاليتهم بشكل جيد، ولكن الوضع يختلف عند تربية الحيوانات الأليفة في موسم الصيف، قد يحتاج لاهتمام وعناية، يرجع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزداد الأمر للعناية بها بشكل مكثف.

حول ذلك، يستعرض لكم موقع الموجز، نصائح مفصلة للعناية بالحيوانات الأليفة خلال فصل

كيف تعتني بالحيوانات الأليفة بفصل الصيف:

البيئة المنزلية:

حافظ على درجة الحرارة داخل المنزل منخفضة نسبيًا لتوفير بيئة باردة للحيوان.

وفر أماكن مظللة وباردة للحيوان للراحة والاستلقاء خلال النهار.

تجنب ترك الحيوان في غرف مغلقة أو معتمة لفترات طويلة دون تهوية كافية

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التغذية والترطيب:

كن على دراية بأن الحيوان قد لا يأكل بنفس الشهية خلال الصيف.

وفر له طعامًا خفيفًا ومنعشًا يحتوي على نسبة عالية من المياه.

مع تقديم الأطعمة الغنية بالماء، من بينها الخضروات والفواكه بعد التأكد من مناسبتها له.

الصحة الجسدية:

شجع على نشاط بدني معتدل وتجنب التمارين الشاقة تحت أشعة الشمس المباشرة.

اخترالأوقات الأكثر برودة كالصباح الباكر والمساء الأول للنشاطات البدنية.

راقب علامات الإرهاق والإجهاد لدى الحيوان وقلل من النشاطات عند الحاجة.

يوصي الأشخاص الاكثر ميل لتربية الحيوانات، بمتابعة صحة الحيوان وراحته بشكل مستمر خلال فصل الصيف وتوفير له كل ما يحتاجه لتجنب المخاطر الصحية والضغوط الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، مع أخذ الحذر ومرعاة سلامة وراحة حيوانك الأليف في المنزل.



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