في يوم القطط العالمي 2024.. أغنى 4 قطط حول العالم أثاروا الجدل

يوم القطط العالمي هو مناسبة يحتفل بها في 8 أغسطس من كل عام. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي حول رفاهية القطط وتشجيع الناس على تبني القطط، العناية بها، والتبرع للمنظمات التي تهتم بالحيوانات. وينشر الوعي بأهمية الحفاظ على الحيوان ورعايته، خاصة الحيوان الأليف الذي يعتاد على العيش في المنازل دون مهاجمة البشر.

أغنى 4 قطط حول العالم في يوم القطط العالمي

1. تاتشينغ (Tardar Sauce):

- المعروف بـ "Grumpy Cat"، كانت واحدة من أشهر القطط على الإنترنت بسبب وجهها الغاضب المميز. بالرغم من وفاتها في عام 2019، كانت تاتشينغ قد جنت ثروة تقدّر بحوالي 100 مليون دولار من خلال إعلاناتها وظهورها في وسائل الإعلام والمنتجات التي تحمل صورتها.

يوم القطط العالمي

2. ناريس (Nala Cat):

- نالا هي قطة مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جمالها الفريد. تقدر ثروتها بنحو 100 مليون دولار بفضل شعبية حسابها على إنستغرام ومشاريعها التجارية.

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3. سيمون (Simon’s Cat):

- شخصية خيالية في سلسلة رسوم متحركة شهيرة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر الإنترنت. بينما سيمون هو كائن خيالي، فإن سلسلة الرسوم المتحركة والكتب التي تحمل اسمه حققت أرباحًا كبيرة. شخصية سيمون تسهم بشكل غير مباشر في النجاح المالي الواسع لشخصيته.

4. جيفر (Jiffpom):

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- يعتبر جيفر قطة فنية بفضل شهرتها الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إنستغرام. يتمتع بآلاف المتابعين ولديه عقود دعائية، ويُقدر أن ثروته تصل إلى حوالي 25 مليون دولار.

تجمع هذه القطط ثروات كبيرة من خلال ظهورها في الإعلام، الشراكات التجارية، والشبكات الاجتماعية.