ما السر وراء خربشة القطط لأثاث المنزل؟.. وكيفية التخلص من المشكلة

السر وراء خربشة القطط لأثاث المنزل.. يهتم العديد من الأشخاص، وخاصة مربي الحيوانات الأليفة، بمعرفة السر لإتجاه القطط لخربشة الأثاث، حيث أنها عادة مزعجة لأصحابها، ومع ذلك، أكدت أبحاث علمية حقيقة هذا الترف من القطط يسبب لاصحابها الكثير من المشاكل المعنوية والمادية.

السر وراء لجوء القطط لـ خربشة أثاث المنزل

سر خربشة الأثاث.. التوتر: وفقًا للدراسة الحديثة، يعد توتر القطط السبب الرئيسي وراء سلوك خربشة الأثاث، فالقطط تخدش الأثاث للتخفيف من مستويات التوتر والإجهاد لديها.

سر خربشة الأثاث.. وجود الأطفال: في حالة وجود صغار منهم في المنزل، قد يزيد من توتر القطة وبالتالي زيادة سلوك الخربشة.

النشاط القطط والحركة المفرطة:

القطط التي تمارس الكثير من اللعب والنشاط، خاصة في الليل، تظهر مستويات أعلى من الخربشة.

العدوانية والتهيج: القطط التي توصف بأنها "عدوانية" أو "مزعجة" تظهر أيضًا مستويات أعلى من الخربشة.

علاج أسباب لجوء القطط لخربشة الأثاث:

معالجة مستويات التوتر العامة لدى القطة عن طريق التفاعل والتدليل.

توفير منافذ مناسبة للطاقة والسلوكيات الطبيعية للقطة، مثل ألواح للخربشة.

النظر بعناية في البيئة المنزلية للتأكد من أنها مناسبة وآمنة للقطة.

تجنب الأنشطة والمواقف التي يمكن أن تسبب توترًا للقطة.



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