مؤتمر سلوت الأول.. مدرب ليفربول يحسم مصير دياز قبل افتتاح الدوري الإنجليزي

عقد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ظهر اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة إيبسويتش تاون، في الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

وسيفتتح ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة إيبسويتش تاون، في المواجهة المقرر لها تمام الثانية والنصف ظهر غد السبت، في الجولة الافتتاحية لـ البريميرليج.

سلوت يرد على موسم انتقالات ليفربول

ورد أرني سلوت على الانتقادات التي تم توجيهها إلى ليفربول، بسبب عدم إبرام أي صفقات في فترة الانتقالات الصيفية، ويكشف الموجز ما قاله سلوت في مؤتمره الصحفي الأول

وقال مدرب ليفربول:"لا أفهم تلك الحجة، هل إن لم نقم بتقوية الفريق فقد أصبحنا أضعف؟ بل سنظل كما كنا، أعتقد أنه يمكننا التحسن في التدريبات وذلك، إن عززت أندية أخرى صفوفها فإنها تصبح أفضل لكن هذا لا يعني أن اللاعبين الجدد يجعلونك أقوى".

مدرب ليفربول يحسم مصير دياز بعد اقترابه من برشلونة

وواصل سلوت عن اقتراب زوبيمندي من ليفربول في الصيف الجاري:" كل لاعب يرغب في الحصول على وقت اللعب، إذا واصلت جلب لاعبين جدد فإن الطاقة تنخفض، نحاول تعزيز الفريق لكن لسوء الحظ الشخص الذي وجدناه وهو زوبيمندي قال لا".

وأضاف سلوت: "كنا نريد ضم زوبيمندي لكنه قرر عدم القدوم، لقد فعل النادي كل شيء للتوقيع معه لكن اللاعب لم يكن يرغب في الانتقال ".

وعن مستقبل لويس دياز وارتباطه بالانتقال لبرشلونة قال أرني سلوت في تصريحاته: "ليس من المستغرب سماعي لتكهنات حول مستقبل لويس دياز، انا معجب بما رأيته منه وأتمنى أن يكون له تأثيرا كبيرا معنا في الموسم المقبل".

مدرب ليفربول

مصير محمد صلاح وأرنولد مع ليفربول

وعن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل وعلى رأسهم محمد صلاح وأرنولد، قال سلوت:" هذا ليس المكان المناسب للحديث عن محادثات العقود. أؤكد لكم أنهم سيكونون في التشكيل غدًا ".

وواصل:" يستطيع أرنولد اللعب كظهير أيمن مثلما كان يلعب طوال حياته، ورأينا قدرته على اللعب في وسط الملعب في اليورو كذلك، لذا هو يستطيع اللعب في كلا المركزين بشكل جيد".

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