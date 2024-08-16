صلاح ضد مرسي.. موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول، لقص شريط مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يصطدم بنظيره إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا وقائده سام مرسي.

ونجح إيبسويتش تاون الذي يضم بين صفوفه سام مرسي، في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفتتح لقاءاته بمواجهة نارية ضد ليفربول، تحت أنظار عشاق ومتابعي الجماهير المصرية على وجه التحديد، بسبب صدام الفراعنة محمد صلاح وسام مرسي.

ويستعرض الموجز كافة تفاصيل مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول ضد نظيره إيبسويتش تاون في تمام الثانية والنصف ظهر غد السبت، على ملعب بورتمان رود معقل الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستقوم قناة beIN Sports 1 بنقل مباراة ليفربول الافتتاحية في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 ضد إيبسويتش تاون مساء غد السبت.

تشكيل ليفربول المتوقع

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدفع الهولندي أرني سلوت المدير الفني الجديد لنادي ليفربول، بالتشكيل الآتي في مباراته الرسمية الأولى مع الريدز، والتي ستجمع بنظيره إيبسويتش تاون عصر غد السبت..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندري روبرستون - فيرجيل فان دايك - كوانساه - ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: ماك أليستر- جرافنبرخ - سوبوسلاي

في خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - لويس دياز

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

التقى ليفربول ضد إيبسويتش تاون في 40 مباراة رسمية، فاز ليفربول في 26 مباراة، وفاز إيبسويتش في 8، وتعادل الفريقان في 6 مباريات.

وعلى مستوى البطولات، لعب الفريقان 33 مباراة في الدوري الإنجليزي، 6 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، 1 مباراة في كأس الرابطة الإنجليزية

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