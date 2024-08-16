موعد ماتش باريس سان جيرمان ولوهافر والقنوات الناقلة

يقص باريس سان جيرمان شريط مباريات الدوري الفرنسي للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والذي سينطلق مساء اليوم الجمعة، عندما يصطدم حامل اللقب بنظيره لوهافر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

سيشهد ملعب جول ديشاسو، على المواجهة النارية التي ستجمع بين عملاق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، ضد نادي لوهافر، والذي ضمن البقاء في البطولة بصعوبة في الموسم الجاري.

ستنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره لوهافر في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب جول ديشاسو، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الفرنسي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بنقل مباريات الدوري الفرنسي الممتاز عبر قنواتها المختلفة، بعدما حصلت على حقوق بث المباريات في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وستكون المباراة بين باريس سام جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي ونظيره لوهافر، منقولة على قناة beIN sports HD 4، حيث سيقوم المعلق الرياضي حسن العيدروس بتغطية أحداث المباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لوهافر في الدوري الفرنسي

ومن المتوقع أن يدخل الفريق الباريسي اللقاء ضد لوهافر مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي الممتاز بالتشكيل الذي يوضحه الموجز فيما يلي..

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: سولير - سكرينيار - باتشو - مينديز.

في خط الوسط: زائير إيمري - نيفيز - أسينسيو.

في خط الهجوم: باركولا - مواني - مباي

قائمة باريس سان جيرمان أمام لوهافر

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد لوهافر

التقى نادي باريس سان جيرمان مع نظيره لوهافر قبل مباراتهم مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الدوري الفرنسي الممتاز في 10 مباريات، في مختلف البطولات والمسابقات، وفاز نادي باريس سان جيرمان في 6 مباريات، بينما على الجانب الأخر فاز نظيره لوهافر في 2 مباراتين فقط، وحضر التعادل بين الفريقين باريس سان جيرمان ضد منافسه لوهافر في 2 مباراتين فقط من قبل.

اقرأ أيضا..