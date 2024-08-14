استمرار تطوير شوارع طهطا بسوهاج.. تواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك

في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية في محافظة سوهاج، وبناءً على توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بمركز ومدينة طهطا، تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

أعمال تركيب بلاط الإنترلوك تتواصل

تشمل توجيهات المحافظ أهمية الاهتمام بتطوير الطرق والشوارع الداخلية ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية في المحافظة. وقد وجه اللواء عبد الفتاح سراج بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجداول الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشاريع.

بلاط الإنترلوك

تنفيذ مشروع تركيب بلاط الإنترلوك

تحت إشراف عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وبتعاون مشترك مع مديرية الطرق والنقل بسوهاج، يتم متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في منطقة شل وتفرعاتها بمدينة طهطا. يهدف المشروع إلى تحسين جودة الشوارع ورفع كفاءتها بما يسهم في تسهيل حركة المرور وتوفير بيئة آمنة وجذابة للمواطنين. ويغطي المشروع مساحة تقدر بحوالي 20,000 متر مسطح من الشوارع، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق التحسينات المطلوبة.

بلاط الإنترلوك

الالتزام بالجودة والجداول الزمنية

أكد رئيس الوحدة المحلية على التزام كافة الفرق العاملة بالمشروع بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية المحددة، لضمان جودة الأعمال المنفذة. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنجاز المشروع، حيث من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المحددة، بما يتماشى مع خطة المحافظة للاستثمار في تطوير البنية التحتية.

بلاط الإنترلوك

أثر المشروع على المجتمع المحلي

يُعد مشروع تركيب بلاط الإنترلوك جزءاً من الخطة الاستثمارية لمركز طهطا، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المنطقة. يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين من خلال توفير شوارع أكثر أماناً وتنظيماً، مما يعزز من جودة الحياة ويجعل التنقل داخل المدينة أكثر سهولة وسلاسة.

بلاط الإنترلوك

في الختام، تمثل هذه الجهود جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحويل محافظة سوهاج إلى نموذج يحتذى به في تطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

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