ختام تدريب اشتراطات سلامة الغذاء بسوهاج بمشاركة المحافظ ورئيس الهيئة

اختتمت اليوم فعاليات التدريب الخاص بتطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية والمخابز البلدي بمحافظة سوهاج، تحت إشراف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقد نظمت الغرفة التجارية بسوهاج هذه الفعالية بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، حيث استمرت على مدار يومين 12 و13 أغسطس الجاري.

أهمية التدريب في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية

تطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء

في كلمته خلال الفعالية، أكد محافظ سوهاج على أهمية هذا التدريب للمنشآت والمطاعم السياحية، مشيرًا إلى أنه يحتوي على مواد علمية وعملية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لرواد هذه المنشآت. وأضاف أن التدريب يهدف إلى رفع جودة الطعام والغذاء المقدم وفقًا للمعايير الدولية والمحلية، مما يعزز سلامة الغذاء ويضمن توافقه مع اشتراطات القانون الجديد للمحال العامة. وأوضح المحافظ أن القطاع السياحي يعد من أهم عوامل تنمية العائد الاقتصادي في المحافظة، ودعا إلى التركيز على جذب السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز تطوير قطاع السياحة في سوهاج.

نائب محافظ سوهاج

تكريم المتفوقين وتوقيع بروتوكول تعاون جديد

شهدت الفعالية أيضًا تكريم عدد من المتفوقين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح، حيث قام محافظ سوهاج بتسليمهم شهادات التقدير، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح. وفي كلمته، أعرب رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، النائب خالد أبو الوفا، عن شكره وتقديره للسيد المحافظ على دعمه المستمر لكافة القطاعات بالمحافظة، موجهًا الشكر أيضًا للقيادة السياسية على اهتمامها الكبير بمحافظة سوهاج.

تكريم المتفوقين

توقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء

على هامش ختام التدريب، شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بسوهاج والهيئة القومية لسلامة الغذاء. يهدف البروتوكول إلى إنشاء مكتب دائم للهيئة داخل الغرفة التجارية بسوهاج، مما يسهم في تسهيل عملية مراقبة وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على مستوى المحافظة.

محافظ سوهاج

نائب محافظ سوهاج

تطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء

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