محافظ سوهاج يلتقي بالصحفيين والإعلاميين لمناقشة تحديات التنمية المحلية

اجتمع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بعدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الصحفية والقنوات التلفزيونية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، هدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين المحافظة ووسائل الإعلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتجاوز التحديات التي تواجه المحافظة، ويستعرض الموجز ابرز ما دار في اللقاء

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في توثيق الأحداث ونقلها بشفافية. أكد اللواء سراج على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين، مما يسهم في اتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة المجتمع.

الإعلاميين ومحافظ سوهاج

محاور النقاش: ملفات ساخنة تتعلق بالتنمية

خلال اللقاء، طرح الصحفيون والإعلاميون عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المواطن السوهاجي، ومن بينها: وضع سوهاج على الخريطة السياحية، دعم الصناعة والاستثمار، ومعالجة قضايا التصالحات، بالإضافة إلى جهود تحسين النظافة وإزالة الإشغالات في الشوارع.

محافظ سوهاج مع الاعلاميين

أشار المحافظ إلى أهمية ملف السياحة، حيث أكد على ضرورة الترويج للمناطق السياحية في سوهاج وجذب الاستثمارات التي تعزز من مكانة المحافظة على الصعيد الوطني والدولي. أما فيما يتعلق بالصناعة، فقد أشار إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة مناسبة للأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

التصالحات وحياة كريمة.. خطوات نحو تحسين الحياة اليومية

ناقش المحافظ مع الإعلاميين ملف التصالحات، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى حلول توافقية تسهم في تحسين مستوى الحياة في سوهاج. كما تم التطرق إلى مشروع "حياة كريمة"، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القرى والمناطق الريفية، حيث أشار المحافظ إلى الإنجازات المحققة حتى الآن في هذا الإطار والخطط المستقبلية لاستكمال المشروع.

التحديات والآمال.. نظرة مستقبلية

محافظ سوهاج والإعلاميين

في ختام اللقاء، شدد اللواء سراج على أن التغلب على التحديات التي تواجه المحافظة يتطلب ترابطاً وتعاوناً من الجميع، سواء من الجهات الحكومية أو الإعلام والمجتمع المدني. وأوضح أنه يحرص على أن تكون جولاته الميدانية مؤثرة وذات نتائج ملموسة، مؤكدًا على التزامه بالتواصل المباشر مع المواطنين بكل شفافية.

عبر الصحفيون والإعلاميون عن تقديرهم للجهود التي يبذلها المحافظ ونائبه، وقدموا لهما التهنئة على ثقة القيادة السياسية، متمنين لهما النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة، وقد خلص اللقاء إلى توافق على أهمية استمرارية الحوار والتواصل بين المحافظة ووسائل الإعلام لدعم جهود التنمية وتحقيق التقدم في سوهاج.

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