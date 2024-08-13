محافظ سوهاج يتابع شكاوى المواطنين ويبحث طلباتهم الأسبوعية

عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الأسبوعي مع المواطنين بمقر ديوان عام المحافظة، يقام هذا اللقاء كل يوم ثلاثاء بهدف الاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين الكبار بالمحافظة، منهم رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، بالإضافة إلى الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظةوتستعرض الموجز ابرز ما نتج عن اللقاء

استقبال 208 مواطن من مختلف المراكز

في إطار هذا اللقاء، التقى المحافظ ونائبه الدكتور محمد عبد الهادي، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، مع 208 مواطنين قدموا من مختلف مراكز المحافظة لعرض مطالبهم وشكاويهم. تنوعت الطلبات ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى طلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في مجالات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وأيضًا طلبات لإقامة أكشاك وطلبات أخرى للمساعدات.

توجيه سريع وحل فوري لبعض الطلبات

محافظ سوهاج

تم الاستجابة الفورية للعديد من الطلبات التي قدمها المواطنون، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. أما بعض الطلبات الأخرى فقد تم تحويلها إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ في أسرع وقت ممكن.

أهمية اللقاء الجماهيري في حل مشاكل المواطنين

تعتبر هذه اللقاءات الأسبوعية فرصة هامة للمواطنين للتواصل المباشر مع المحافظ والمسؤولين، مما يعكس حرص القيادة المحلية على تلبية احتياجات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم في أسرع وقت. يساهم هذا اللقاء في تعزيز الثقة بين المواطنين والمسؤولين ويؤكد على الالتزام بتقديم الخدمات العامة بشكل فعال وسريع.

محافظ سوهاج يلتقي بالمواطنين

دور المسؤولين في متابعة الشكاوى

يظهر هذا اللقاء دورًا مهمًا للمسؤولين في متابعة شكاوى المواطنين والبحث عن حلول مناسبة لكل حالة. مشاركة مسؤولي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والتموين تؤكد على التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق خدمة أفضل للمواطنين وتلبية متطلباتهم بأقصى سرعة.

اللقاء القادم وتوقعات جديدة

نائب محافظ سوهاج

من المتوقع أن يستمر المحافظ في عقد هذه اللقاءات بشكل منتظم كل أسبوع، حيث أن المواطنين يعتمدون على هذه الفرصة لعرض مشاكلهم والحصول على حلول سريعة. يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على التواصل الدائم مع المواطنين والعمل على تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

اقرأ أيضًا:

بعمل اللي يرضي ضميري أول رد من محافظ سوهاج على فيديو ممرضة المراغة

جولات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.. تفقد أعمال إصلاح مرافق وإقالة مدير مستشفي المراغة وازالة التعديات