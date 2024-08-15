محافظ سوهاج يترأس اجتماعًا لتطوير السياحة في المحافظة

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب أسامة المصري، مدير عام السياحة، وأشرف عكاشة، مدير عام آثار سوهاج.

محافظ سوهاج

مشاريع تطويرية جديدة لتعزيز البنية التحتية السياحية

استعرض الاجتماع عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية السياحية في المحافظة. من أبرز هذه المشاريع، تطوير المرسى الغربي بكورنيش النيل بمدينة سوهاج على مسافة 140 مترًا. كما تم الاتفاق على تطوير المسرح الروماني بمدينة ناصر، مع الالتزام بإتمام الأعمال خلال شهر.

محافظ سوهاج

استثمار جزيرة قرمان وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي

ناقش المجلس أيضًا إمكانية استثمار جزيرة قرمان وتحويلها إلى مقصد سياحي وفندقي عالمي، مع إنشاء مرافق ترفيهية وملاعب رياضية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز السياحة في المنطقة.

تكوين لجان لمتابعة تنفيذ المشاريع وتطوير الهوية البصرية للمحافظة

وجه المحافظ بتشكيل لجان متعددة لمتابعة تنفيذ المشاريع، من بينها لجنة بقيادة وكيل كلية الآثار لتنفيذ خطة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية خلال 40 يومًا، كما تم توجيه الجهات المعنية بدراسة مشروع تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج وسبل تمويله.

محافظ سوهاج

تأجير البازارات والمخيمات السياحية

وافق المجلس على تأجير البازارات في الحديقة المتحفية بمدينة ناصر، مع تكليف لجنة التثمين بتحديد القيمة الإيجارية. كما وجه المحافظ بمخاطبة وزارة السياحة لطرح المخيم السياحي بحي الكوثر للإيجار.

بهذا القرار، تسعى محافظة سوهاج إلى تعزيز موقعها السياحي وتحقيق رؤية تنموية شاملة.

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