نائب وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء التاريخ من نظام الثانوية العامة الجديد 2025

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بإلغاء التاريخ من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 خلال الساعات الأخيرة بدءًا من انطلاق إعلان تطبيق النظام من العام المقبل، حيث تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول حقيقة المتداول.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن إلغاء التاريخ من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 بعد جدلًا واسعًا انتشر بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، حيث أن النظام يحتاج إلى العديد من التوضيحات حتى يستطيعوا استيعابه.

نظام الثانوية العامة الجديد 2025

إلغاء التاريخ من نظام الثانوية العامة الجديد 2025

وللرد على المتداول بشأن إلغاء التاريخ من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن مادة التاريخ تعد من المواد الأساسية للصفين الأول والثاني الثانوي، نافياً وجود أي تغييرات شاملة في الإدارات التعليمية التابعة للوزارة.

أشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم إعادة تنظيم محتوى مادة التاريخ في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، مشددًا على أن مادة التاريخ ستكون مقررة على جميع طلاب الصف الثاني الثانوي، سواء كانوا من القسم العلمي أو الأدبي، اعتبارًا من العام الدراسي 2025- 2026.

نائب وزير التربية والتعليم

تطوير التعليم ما قبل الجامعي بحلول عام 2030

وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجية وضعتها الدولة وأعلنتها في عام 2019، موضحًا أن هذه الاستراتيجية من الجيل الثاني وبدأت مع تولي الدكتور طارق شوقي منصبه كوزير للتربية والتعليم الأسبق.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أشار بهاء الدين إلى أن الاستراتيجية الحالية تُعرف باسم "استراتيجية مصر 2019-2030"، وتهدف إلى تطوير التعليم ما قبل الجامعي بحلول عام 2030، موجهةً للطلاب الذين سيتخرجون من الثانوية العامة أو التعليم الفني في ذلك العام.

كما أكد بهاء الدين أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مسابقة الـ 30 ألف معلم، التي تركز على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، تهدف إلى بناء جيل جديد من الأطفال، استناداً إلى دراسات وتحليلات استمرت لسنوات.

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